«الاتحاد للطيران» تبقي تذاكرها مفتوحة للتغيير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ذكرت «الاتحاد للطيران» أنه في حال إلغاء رحلة للمسافرين ستبقي تذاكرهم مفتوحة للسفر مرة أخري وذلك دون الحاجة للاتصال بالشركة أو القيام بأي تعديلات حتى يكون المسافر مستعداً للحجز مرة أخري، فيما كشفت عن زيادة في رحلاتها الخاصة من وإلى أبوظبي عبر إضافة وجه جديدة وهي «أثينا»، وذلك بواقع رحلتين أسبوعياً حتى 30 يونيو الجاري.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحفية أمس: إذا تم إلغاء رحلتك، يمكنك ببساطة إبقاء التذكرة مفتوحة حتى تكون مستعداً للسفر مرة أخرى، ولا تحتاج إلى الاتصال بنا أو القيام بأي شيء حتى تكون مستعداً لإعادة الحجز. وأضاف: سنبقي التذكرة مفتوحة حتى 31 أكتوبر 2021، وإذا لم تستخدم التذكرة المفتوحة في غضون 12 شهراً من تاريخ أول رحلة تم إلغاؤها، فسيكون لك الحق في استرداد أموالك".

وتتيح «الاتحاد للطيران» للمسافرين في الوقت الراهن الحرية والمرونة لتغيير خططهم للسفر، حيث ألغت سابقاً كل رسوم التغييرات للرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر 2020. في سياق متصل، قال المتحدث إن الناقلة أضافت العاصمة اليونانية أثينا لقائمة وجهتها لتصبح تسير رحلات من 25 وجهة إلى العاصمة أبوظبي لدعم عودة المواطنين والمقيمين منها مقابل 24 وجهة سابقاً، فيما زاد عدد الرحلات المسيرة من أبوظبي إلى 22 وجهة لدعم عودة الأجانب لبلدانهم مقابل 21 وجهة سابقاً.

وتشغل الناقلة خلال مايو الماضي ويونيو الجاري رحلات محدودة من وإلى وعبر أبوظبي، فيما تخطط لتشغيل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة اعتباراً من مطلع يوليو القادم رهن رفع القيود المفروضة. وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أنه يجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بالإمارات، المتاحة عبر الموقع وفي حالة الموافقة على الطلب، فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاص به من الهيئة والذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء الاتحاد عند الحجز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز