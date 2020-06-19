طيران الإمارات تربط 30 وجهة عبر مانشستر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت صحيفة بزنس لايف البريطانية أن استئناف الرحلات الجوية من مانشستر يجعل المطار ثاني بوابة طيران إماراتية يعاد فتحها، إلى جانب مطار لندن هيثرو.

وأضافت الصحيفة أن «طيران الإمارات» استأنفت رحلاتها بين مانشستر ودبي، معيدة ربط الأشخاص والأعمال في شمال إنجلترا بـ 30 وجهة حالياً على شبكة «طيران الإمارات». وستعمل رحلات «بوينغ 777-300ER» مرتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء.

ويتيح توسيع الخدمات لعملاء المملكة المتحدة السفر إلى وجهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا. ومع بقاء قيود السفر في العديد من البلدان، يتم تذكير العملاء بالتحقق من متطلبات الدخول والخروج قبل السفر. وقال جيسون ماكفي، نائب مدير خدمات المطار في «طيران الإمارات» بمطار مانشستر: يسر فريقنا في مانشستر ودبي استئناف رحلات الركاب وإعادة ربط الشمال بالشبكة العالمية لطيران الإمارات بعد توقف مؤقت، مؤكداً اتخاذ خطوات شاملة للحفاظ على سلامة الركاب وفريق العمل.

من جهته، قال جوليان كار، مدير الطيران في مطار مانشستر: يوفر الخط اتصالًا حيويًا بين الوجهتين وما وراءهما من خلال شبكة شركة طيران الإمارات ذات الشبكة الواسعة، مضيفاً أن «طيران الإمارات» طبقت مجموعة شاملة من الإجراءات بما في ذلك توزيع مجموعات النظافة المجانية التي تحتوي على الأقنعة والقفازات ومعقم اليدين والمناديل المضادة للبكتيريا لجميع العملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز