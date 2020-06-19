غرفة دبي تطور المهارات الشابة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال ندوة إلكترونية حول استكشاف قدرات وإمكانات المهارات الشابة في الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ونظم الندوة الافتراضية فريق عمل «تفاعل المجتمع» التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، بحضور 36 مشاركاً يمثلون 24 شركة في دبي. وهدفت الورشة إلى تحديد التحديات التي يواجهها أصحاب الكفاءة والمهارة من الشباب في هذه الأوضاع الحرجة، وكيفية تعزيز وتحفيز تفاعل المواهب والكفاءات الشابة في بيئة العمل والتعليم، والتعرف إلى المهارات المطلوبة في سوق عمل ما بعد «كورونا»، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير فرص التطوير والتعليم للشباب والارتقاء بمهاراتهم.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في الغرفة إلى أن الشباب يلعبون دوراً نشطاً في دعم الأعمال وبناء اقتصاد المستقبل في الإمارات، معتبراً أن الاستثمار في تطوير مهارات هؤلاء الشباب ومواهبهم هو أولوية خصوصاً في الفترة الحالية.

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