الناقلات الوطنية توسّع خيارات السفر مع العالم

المصدر: دبي - البيان

واصلت الناقلات الوطنية توسيع شبكة وجهاتها مع دول ومدن العالم ووسعت الخيارات أمام المسافرين مع عودة الطيران تدريجيًا.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تسهيل السفر بين الإمارات وعدد من الدول، نهج قيادتنا الرشيدة لاستئناف السياحة.وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «يعكس إعلان الحكومة تسهيل سفر المواطنين والمقيمين بين الإمارات وبعض الدول، من 23 يونيو، نهج قيادتنا الرشيدة لاستئناف حركة السفر والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع حماية مجتمعاتنا من كوفيد 19».

وأعلنت طيران الإمارات أمس أنها ستوفر للمسافرين رحلات إلى 10 مدن جديدة، حيث تعزز شبكتها، لتضم كولومبو، من 20 يونيو، سيالكوت من 24 يونيو، إسطنبول 25 يونيو، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي و«هو شي منه»، من أول يوليو، برشلونة وبروكسل وواشنطن من 15 يوليو لترفع الوجهات المتاحة للسفر إلى 40 مدينة.

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» استئناف رحلاتها من أبوظبي إلى أثينا من 24 الجاري برحلتين أسبوعيتين تربطان الضيوف المسافرين من وإلى أثينا، بعدد من الوجهات الرئيسة في آسيا واستراليا عبر أبوظبي ومع تشغيل هذه الرحلات يرتفع عدد الوجهات الدولية التي تشغّلها الناقلة إلى 26 وجهة.

واعتباراً من أول يوليو تخطط «الاتحاد للطيران» لزيادة عدد رحلاتها المجدولة بشكل كبير. وتتواصل الناقلات الوطنية بشكل وثيق مع السلطات المختصة في الإمارات ودول العالم من أجل ضمان سفر آمن وسلس للعملاء وأفراد الأطقم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز