عروض مغرية بفنادق دبي لتشجيع السياحة الداخلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنشآت الفندقية في دبي طرح عروض مغرية وباقات ترويجية خاصة لاستقطاب ضيوفها من داخل الدولة، مع إعادة فتح نشاطها التدريجي بعد تأثر القطاع بتداعيات جائحة «كوفيد19» خلال الفترة الماضية، حيث تقدم هذه المنشآت خصومات على الإقامة والمطاعم وغيرهما من المرافق والخدمات الأخرى.

وفي إطار الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وهيئة الصحة بدبي، وضعت الفنادق صحة وسلامة ضيوفها والنزلاء وكذلك الموظفين في مقدمة أولوياتها ليشعروا بالأمن والطمأنينة وهم يستمتعون بمختلف التجارب التي توفرها لهم بما فيها الإقامة والشواطئ والمطاعم والمسابح، إلى جانب ممارسة الأنشطة المائية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن استئناف قطاع الضيافة لعملياته التشغيلية وتقديم عروض ترويجية خلال هذه المرحلة موجهة للسوق المحلي لاستقطاب الضيوف من سائر الإمارات الأخرى خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية للقطاع في الفترة المقبلة، ونأمل من خلال التشجيع على السياحة الداخلية، أن يشعر الناس بالطمأنينة لاسيما مع اتخاذ الفنادق كافة الإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة النزلاء والضيوف والموظفين، ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الثقة لدى الزوار المحتملين من مختلف دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في دبي، وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها عندما يصبح السفر متاحاً وآمناً، وبأنها تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل صحة وسلامة الجميع.

منتجع جي ايه

ويمكن الاستمتاع بأجواء شاطئ منتجع جي ايه الذي يمتد على مسافة 800 متر، إضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب والمأكولات، حيث يقدم المنتجع عرضاً رائعاً عند حجز غرفة ابتداء من 396 درهماً للحصول على رصيد قابل للاستبدال بنسبة 100 % على مجموعة من الأنشطة وخيارات المأكولات في الفندق ذاته، علماً بأن العرض الذي يشتمل على فطور مجاني في المطعم مخصص لسكان الدولة.

أتلانتس النخلة

يقدم «أتلانتس النخلة» باقة جذابة للإقامة والألعاب عند حجز غرفة تبدأ من 549 درهماً خلال أيام الأسبوع و649 درهماً في عطلة نهاية الأسبوع. وتشمل الباقة الفطور، والدخول إلى مدينة أكوافنتشر المائية، وحوض ذا لوست تشامبرز المائي، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 200 درهم لإنفاقه في أي مكان في المنتجع (باستثناء محلات التجزئة)، كما يمكن للضيوف أيضاً ترقية غرفهم إلى باقات نادي إمبيريال للاستفادة من العديد من المزايا الحصرية بما في ذلك احتساء الشاي بعد الظهر يومياً.

رامادا باي ويندام جميرا

ويمكن لضيوف «رامادا باي ويندام جميرا» الاستفادة من عرض الغرفة الكلاسيكية مع وجبة فطور مقابل 199 درهماً أو 299 درهماً مع فطور وعشاء. ويأتي الجناح المكون من غرفة نوم واحدة مع وجبة فطور مقابل 299 درهماً. وتغطي الباقة الإشغال المزدوج مع طفل واحد أقل من 12 عاماً يحق له الإقامة مجاناً، وتشمل خصماً 30 % في جميع المطاعم والمحلات، ويسري العرض من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر.

جميرا زعبيل سراي

وبإمكان المواطنين والمقيمين توفير 40 % على إقامتهم في «جميرا زعبيل سراي» في نخلة جميرا، حيث تتضمن الباقة المتاحة من 1 يوليو المقبل مجموعة من المزايا والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة، فيما تبدأ الأسعار من 650 درهماً، وتشمل المزايا وجبة إفطار مجانية كل يوم وإمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة بوقت متأخر، وكذلك خصم بنسبة 20 % على المأكولات والمشروبات الإضافية، ودخول حصري إلى الشاطئ الخاص، واستخدام إنترنت عالي السرعة مجاناً، كما يتوفر خيار آخر من 735 درهماً، وهو يقدم وجبة إفطار إلى جانب غداء أو عشاء مجانية يومياً.

العنوان وسط مدينة دبي

ويتيح «العنوان وسط مدينة دبي» خصماً بنسبة 50 % على أفضل الأسعار المتاحة، إلى جانب قسائم هدايا إعمار بقيمة 200 درهم للغرف أو 400 درهم للأجنحة في الليلة. وتكون إقامة الأطفال الصغار مجاناً، ويمكن تسجيل الوصول المبكر الساعة 10:00 صباحاً، علماً بأنه يمكن تمديد تسجيل المغادرة حتى الساعة 6:00 مساءً، ويسري العرض حتى 30 سبتمبر.

منتجع المها

يمكن الاستمتاع بالطبيعة في منتجع المها الصحراوي، عبر الحجز على al-maha.com، حيث يقدم المنتجع أسعاراً خاصة، ويشمل ذلك الإقامة لليلة واحدة ووجبة فطور وغداء وعشاء، بالإضافة إلى الأنشطة الصحراوية المميزة في محمية دبي الصحراوية الفريدة التي تضم أكثر من 130 نوعاً من الطيور والمها العربي الملكي والغزلان الصغيرة، كما يمكن لعشاق الطبيعة استكشاف المناظر الطبيعية الساحرة للصحراء العربية.

لو ميريديان دبي

يوفر فندق ومركز لو ميريديان دبي إقامة عائلية مميزة، مع غرف الضيوف التي تم تجديدها حديثاً إلى جانب الحديقة والمسبح، وهناك خصم 50 % على الغرفة الثانية. ويمكن الاستمتاع بالمأكولات الشهية في المطاعم المشاركة، ويمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً مع أولياء أمورهم.

جي دبليو ماريوت ماركيز

يمكن الاستمتاع بالإقامة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز ابتداءً من 430 درهماً مع وجبة إفطار مجانية، وتتوفر خدمة الإنترنت المجانية وخدمة الغرف على مدار الساعة، ويضم الفندق خيارات لتناول الطعام، تشمل المأكولات التايلاندية ولحوم الستيك في الطابق 68.

ريتز كارلتون دبي المالي

وهناك عرض حصري للاستمتاع بإقامة فاخرة في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. ويشمل العرض توفير خصم بنسبة 15 % على أفضل سعر متاح، إضافة إلى توفير إفطار لشخصين بالغين وطفلين ووجبة غداء أو عشاء لشخصين بالغين وطفلين.

والدورف أستوريا دبي المالي

ويقدم فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي عرضاً يتيح الاستمتاع بوجبة فطور في «بول أند بير» لشخصين، مع الحصول على رصيد بقيمة 200 درهم لإنفاقها في أحد المطاعم، عند حجز غرفة واحدة لليلة، مع ضمان تسجيل الوصول المبكر في الساعة 10:00 صباحاً وتسجيل المغادرة المتأخرة في الساعة 6:00 مساءً، ويمكن الانتقال مجاناً إلى دبي مول ولا مير.

تاج دبي

ويتيح فندق تاج دبي في قلب منطقة برج خليفة للعائلات والأزواج فرصة الاستمتاع بعطلة رائعة. ويمكن حجز غرفة ابتداءً من 299 درهماً في الليلة، للإقامة في إحدى الغرف أو الأجنحة الفخمة الفسيحة المطلة على البرج، مع وجبة إفطار يومية، وإقامة مجانية لطفل واحد أقل من 12 عاماً، مع إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخرة حتى الساعة 6 مساءً. ويسري العرض حتى 29 يوليو.

زيارات تفتيشية

يقوم مفتشو «دبي للسياحة» بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات من قبل الضيوف والموظفين، مع التعقيم والتطهير والتنظيف الشامل لجميع الغرف والمرافق وأنظمة تكييف الهواء والمعدات وخزانات المياه ودورات المياه، إضافة إلى تعقيم الردهات والمناطق المشتركة الأخرى، والتأكد من الحفاظ على سعة المصاعد في الفنادق ضمن العدد المسموح به، وكذلك التأكد من وجود أجهزة فحص حرارة من دون ملامسة الضيوف عند مدخل الفندق.

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