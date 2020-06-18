غرفة الفجيرة: ليس غريبا على الإمارات تبوؤ مكانة متقدمة في التنافسية

المصدر: وام

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة انه ليس غريباً على دولة الامارات العربية المتحدة تبوؤ مكانة متقدمة ضمن الدول العشر الكبار في تقرير التنافسية العالمية 2020.

وأشار الشيخ سعيد الشرقي إلى أن ذلك جاء بفضل مضي الدولة بخطوات موفقة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والتنموية وفق رؤية الإمارات 2021 واستعدادها للعام الخمسين لتحقيق اعتمادها على مواردها الإنتاجية غير النفطية والعام 2071 الذي يصادف الاحتفال بمئوية قيام الدولة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي في تعليقه على النتائج المتقدمة التي أجرزتها الإمارات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، إن المكانة الرائدة التي تبوأتها الدولة وإحرازها المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام، كل ذلك تم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم تقدماً وازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً.

واشاد رئيس غرفة الفجيرة بتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

كما أشاد بالانجازات التي ظلت تحققها الدولة علي الصعيدين الاقتصادي والتنموي رغم التحديات التي يواجهها العالم بسبب أزمة "كوفيد 19".

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