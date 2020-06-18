"الاتحاد للطيران" تبقي تذاكر الرحلات مفتوحة للتغيير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الاتحاد للطيران، إنه في حال إلغاء رحلة للمسافرين ستبقي تذاكرهم مفتوحة للسفر مرة أخري وذلك دون الحاجة للاتصال بالشركة أو القيام بأي تعديلات حتى يكون المسافر مستعداً للحجز مرة أخري.

وقال متحدث باسم الناقلة في إيضاح اليوم الخميس: "إذا تم إلغاء رحلتك، يمكنك ببساطة إبقاء التذكرة مفتوحة حتى تكون مستعداً للسفر مرة أخرى، ولا تحتاج إلى الاتصال بنا أو القيام بأي شيء حتى تكون مستعداً لإعادة الحجز".

وأضاف المتحدث: "سنبقي التذكرة مفتوحة حتى 31 أكتوبر 2021، وإذا لم تستخدم التذكرة المفتوحة في غضون 12 شهراً من تاريخ أول رحلة تم إلغاؤها، فسيكون لك الحق في استرداد أموالك".

وتتيح الاتحاد للطيران، للمسافرين في الوقت الراهن الحرية والمرونة لتغيير خططهم للسفر حيث ألغت سابقاً كل رسوم التغييرات للرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر 2020.

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