اقتصادية دبي توجه كافة القطاعات بإعطاء الأولوية لكبار السن

المصدر: دبي – بشار باغ

نصت للبروتوكولات المحدثة للأنشطة المعاد فتحها والصادرة عن اقتصادية دبي عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة في دبي اعتباراً من اليوم الخميس 18 يونيو على رفع جميع القيوم المفروضة على كبار السن فوق عمر 60 عاماً والأطفال دون سن 12 عاماً في جميع البيئات والأنشطة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من قبل المنشآت المشمولة بالقرار.

و أكدت البروتوكولات ضرورة تخصيص طوابير ونوافذ تعطي الأولوية لكبار السن من المواطنين والمقيمين في جميع الأنشطة المعاد فتحها، كما ينصح كبار السن بالعمل في مكتب منفصل أو مكاتب مشتركة مع الحفاظ على مسافات التباعد.

ووفقاً للبروتوكولات، ينصح كبار السن ممن يعانون من حالات صحية معينة أو أمراض مزمنة كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة، وغيرها من الأمراض التي تضعف مناعتهم، بالبقاء في المنزل.

كما ينصح كبار السن ممن يحتاجون لمساعدة مقدمي الرعاية بالبقاء في المنزل، وينصح بعدم قضاء كبار السن أكثر من 3 ساعات خارج المنزل (ما لم يذهبوا إلى العمل المكتبي)، ويجب على كبار السن تجنب الأماكن المزدحمة.

وأوضحت البروتوكولات أن الآباء يتحملون مسؤولية رعاية أطفالهم عندما يكونون خارج المنزل وضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة للأطفال فوق سن 6 سنوات.

ويجب أن يكون الأطفال تحت إشراف والديهم وأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية البالغين في جميع الأوقات عندما يكونون خارج المنزل.

وأكدت البروتوكولات ضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بـ 2 متراً والالتزام بالنظافة والتعقيم في جميع الأوقات، وارتداء الكمامات باستثناء الحالات المستثناة في التعميمات السابقة.

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