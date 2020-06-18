100 مليار دولار ثروات نساء الإمارات

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً، وأن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023، موضحاً أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث تتجاوز ثروة النساء في الدولة 100 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز ثروات نساء الإمارات نظيراتهن في السعودية خلال السنوات المقبلة على وقع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8 % مقارنة بنحو 5 % في السعودية. وقال التقرير إن هناك نظرة واعدة مماثلة تتكشف خارج قطاع التعليم وتتزايد القيادة النسائية في المنطقة، حيث تشهد الإمارات نمواً 2 % ونمواً أعلى في عدد القيادات النسائية.

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