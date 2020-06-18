"اقتصادية دبي" توضّح التعديلات على بروتوكلات عمل الأنشطة المعاد فتحها

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت البروتوكولات المحدثة للأنشطة المعاد فتحها والصادرة عن اقتصادية دبي عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة في دبي اعتباراً من اليوم الخميس 18 يونيو، استمرار الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقاً للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التعديلات التالية:

العيادات والمستشفيات:

يسمح بجميع العمليات الجراحية المعقدة الاختيارية التي تتجاوز 2.5 ساعة مع الحفاظ على جميع الإجراءات والقواعد الاحترازية التي أعلنتها هيئة الصحة بدبي مسبقاً.

صالات الرياضة ومراكز اللياقة البدنية:

• ستعمل جميع الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية بسعة 100 % مع الحفاظ على جميع الاجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي وإرشادات النظافة والتعقيم التي تم الإعلان عنها مسبقاً

• سيتم استئناف جميع الرياضات المائية (السباحة، الغوص، كرة الماء والسباحة المتازمنة مع الفرق) وجميع الأنشطة المائية( الدراجة المائية والتمارين الرياضية المائية إلخ. وفقاً للإرشادات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي

• يسمح باستخدام مرافق الاستحمام والخزائن وغرف تبديل الملابس بشرط إجراء التنظيم والتعقيم بعد كل استخدام، أو على الأقل مرة واحدة كل ساعة، كما يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات في هذه المرافق، وفي حال عدم تمكن أو قدرة المشغلين لهذه المرافق على الحفاظ على أنظمة التنظيف والتعقيم وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، فيجب إغلاق هذه المرافق.

• السماح بفتح الأكاديميات الرياضية التي تعمل في مباني المؤسسات التعليمية بشرط التزام المشغلين بإرشادات مجلس دبي الرياضي.

• يمنع ممارسة الفعاليات والبطولات

• على جميع الأماكن التي تقدم البلياردو والسنوكر ولعب السهام والبولينج الالتزام بالإرشادات الموضوعة من قبل مجلس دبي الرياضي.

• يسمح بعمل المسابقات البحرية بشرط عدم تواجد المشاهدين وعدم إجراء المسابقات في أماكن قد تؤدي إلى الازدحام. والسماح بالمسابقات الفردية وليس الفرق.

الأنشطة السياحية الخارجية

يسمح باستئناف المخيمات الصحراوية كجزء من رحلات السفاري بشرط اتباع الإرشادات التي أصردتها دائرة السياحة والتسويق التجاري

منافذ بيع الأطعمة والمشروبات:

يسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم بوفيه يخصع لتطبيق الحد الأدنى من مبادئ التباعد الاجتماعي وهي مسافة 2 متر في طوابير الزوار وفقط إذا تم تقديم الطعام من قبل عمال الخدمة في المطعم (كأسلوب خدمة المقصف)، أو أن يتم تقديم الطعام على طاولة الضيوف( لا يسمح بالخدمة الذاتية)، ولن يسمح هذذ النمط من البوفيه بمشاركة أو لمس أواني التقديم والمشروبات التي يتم توصيلها إلى الطاولات، ويجب أن تضمن إدارة الموقع عدم التزاحم بين الأشخاص في البوفيه وأن يتم إدارة طابور الانتظار بشكل جيد.

الحدائق والشواطئ العامة:

• يسمح لساحات اللعب والجولات والمعدات الرياضية في الشواطئ والحدائف العامة بالفتح مع ضمان ما يلي:

• يجب على الوالدين أو مقدمي الرعاية أو المشرفين على الأطفال المحافظة على المسافة الاجتماعية في جميع الأوقات

• يجب تركيز أجهزة التعقيم حول المعلب وبالرقب من المعدات الرياضية

• توفير موظفين مخصصين لضمان تعقيم المياه وتنظيف هذه المرافق كل ساعة على الأقل

• يجب على الملاعب التي يصعب عليها الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي التحكم بسعة الزوار للالتزام بمسافة التباعد 2 متر( مثلا : أن يكون هناك أرجوحة واحدة مغلقة في منتصف كل ثلاث أرجوحات).

• تنصح العائلات ومقدمي الرعاية والأفراد بعدم مشاركة المواد التي يصعب تنظيفها أو تطهيرها.

• معاهد التدريب (معاهد التعليم):

يسمح لمؤسسات التعليم بالعمل مشروطة بالإرشادات المعلنة من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية التاعبة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

أنشطة أخرى:

أوضحت البروتوكولات التي أصدرتها اقتصادية دبي أن عادة فتح أحواض السباحة يشمل حمامات السباحة والأماكن المائية العامة (داخلية وخارجية). كما يشمل المنشآتالفندقية والنوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الترفيهية والمنشآت السكنية والتجارية، فيما استثني ضمن هذا النشاط كل من التجمعات والفعاليات والمناسبات الاجتماعية، وجميع خدمات التدليك والمنتجع الصحي والساونا والجاكوزي.

كما تضمنت البروتوكولات تفاصيل القيود على بعض أنواع الرياضات بما يشمل الأكاديميات بما في ذلك الأكاديميات العاملة في مباني المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى البلياردو والسنوكر ولعبة رمي السهام والبولينج والمرافق المائية والسباحةوالغوص والسباحة المتزامنة مع الفرق والتدريب على كرة الماء.

وضمن قطاع الثقافة والترفيه وقطاع الإبداع حددت البروتوكولات أن قرار عود العمل يشمل المتاحف والمراكز الثقافية والجمعيات الثقافية (المؤسسات غير الربحية) ومعرض الفنون والمعارض الفنية، مع استثناء الفعاليات والمناسبات.

وفيما يتعلق بالحدائق المائية، أوضحت البروتوكولات أن الأنشطة المسموحة لها بعودة العمل ضمن هذا القطاع تشمل جميع المنتزهات والمرافق المائية بما في ذلك جميع المنزتهات المائية الملحقة بمرافق الفندق. وجميع مناطق اللعب المايئة والجلسات التفاعلية التي تتضمن لقائ حيوانات، بالإضافة إلى فتح الخزائن والاستحمام وغرف تغيير الملابس ضمن هذه المرافق.

وأشارت البروتوكولات إلى إعادة افتتاح المكتبات ضمن قطاع الثقافة والترفيه مع استثناء الفعاليات والمناسبات والأنشطة ذات التجمع الجمهوي الغفير ومكاتب الدراسة والفصول متعددة الاستخدام.

كما أشارت اقتصادية دبي إلى إعاد افتتاح أندية الأطفال في الفنادق مع استمرار منع الحفلات والتجمعات والفعاليات والأعلاب الالكترونية (الأركيد) وملعب الكرات للأفطال ومنقطة نطاطات الأطفال.

أما بخصوص الرعاية المنزلية للمسنين وأصحاب الهمم، فتم السماح بعود توفير خدمات العلاج الطبيعي وخدمات علاج النطق والعمل وخدمات إعادة التأهيل وخدمات صحية وخدمات التمريض المزنلي والجلسات الفردية، مع استثناء جلسات المساج غير الطبية وخدمات العناية الشخصية والتجميل هذه الفئات.

وتم السماح باستئناف الدورات التدريبية والاجتماعات والامتحانات فقط، مع استمرار عدم السماح بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والندوات و الحفلات الغنائية الداخلية (لا تنطبق على مدن الملاهي والقرية العالمية) و حفلات الزفاف والمآدب وحفلات التكريم والتخرج ومبيعات التخفيض للعلامات التجارية وطرح المنتجات وخيام المعارض المؤقتة وغيرها.

كما السماح بالخدمات المنزلية للعناية الشخصية والتجميل.

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