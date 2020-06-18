المركزي: البنوك استخدمت 44 مليار درهم من إجمالي الدعم الذي وفره المصرف

المصدر: البيان الإلكتروني

عقــدَ مجلـــس إدارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي اجتماعـه السادس لسـنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي صباح يوم الثلاثاء الموافق، برئاســة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، وعبدالحميد سعيد، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد ســــالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

استعرض المجلس استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة ولاحظ التقدم المحرز في عملية السحب من تسهيلات السيولة، وتأجيلات السداد التي منحتها البنوك للعملاء المؤهلين وبلغت نسبة سحب البنوك العاملة في الدولة من تسهيلات السيولة الممنوحة لها حوالي 88% من مجموع التسهيلات البالغة قيمتها 50 مليار درهم أي ما يعادل 44 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

كما بلغ عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكاً، منها 17 بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.

وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140,000 من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

كما استعرض المجلس تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180,000 بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 8 مليارات درهم إماراتي.

وأخذ المجلس علما بجميع التدابير التي تم اعتمادها لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 من تسهيلات السيولة والارشادات والتوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.

واستعرض مجلس الإدارة تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الدولة على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.

هذا واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز