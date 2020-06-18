32 مرشحاً لإدارة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركتا «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» عن قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة، وتضم 32 عضواً بواقع 17 عضواً مرشحاً للشركة الأولى، و15 عضواً للشركة الثانية.

وقالت شركة «إعمار مولز»، في إفصاح لسوق دبي أمس، إن قائمة المرشحين تضم كلاً من: محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني، أحمد ثاني راشد المطروشي، محمد علي راشد العبار، عبد الرحمن حارب راشد حارب الحارب، عبد الله سعيد بن ماجد باليوحة، هلال سعيد سالم سعيد المري، علي إبراهيم محمد إسماعيل، عبد الله حمد رحمة الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبد الرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، خولة راشد أحمد الحميدي المهيري، منى عيد حسن محمد، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبد الله الجاسم، عبد الواحد عبد الرحيم شريف سلطان العلماء.

فيما أوضحت «إعمار للتطوير»، في بيان منفصل، أن قائمة المرشحين تضم: محمد علي راشد العبار، جمال ماجد خلفان بن ثنية، أحمد جمال حسن جاوه، عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر، عبد الله محمد عبد الله محمد العور، عدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح، خالد موسى مبارك الحليان، عبد الله محمد رحمة الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبد الرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبد الله علي الجاسم، مشعل حمد علي محمد كانو.

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