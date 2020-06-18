1.57 % انخفاض تكاليف البناء بدبي في الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

انخفضت تكاليف البناء بدبي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 1.57% مقارنة بالربع الأول 2019، حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.60% وللمباني غير السكنية بنسبة 1.44%، وفقا لتقرير مركز دبي للإحصاء الذي صدر أمس.

كما انخفض الرقم القياسي العام لتكاليف البناء بنسبة 0.22% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، حيث تراجعت أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.22% للمباني السكنية كما انخفضت بنسبة 0.21% للمباني غير السكنية.

وعند مقارنة حركة تكاليف البناء خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الأول 2019 انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.62% نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.63% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.50%، في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.60%. وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.69%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز