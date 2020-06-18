مدينة خليفة الصناعية تدشن مشاريع تطويرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مدينة خليفة الصناعية تدشين مشاريع تطويرية جديدة تعزز خدماتها وتسهم في تمكين القطاع الصناعي والتجاري في الدولة.

وتضم الوحدات والمرافق التي ستوفرها المدينة في إطار مشروع تطوير المراحل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من مجمع الخدمات اللوجستية فيها، مرافق تخزين ووحدات صناعية خفيفة صغيرة ومتوسطة وصالات عرض من المقرر إنجازها وإتاحتها للمتعاملين ابتداء من نهاية العام الحالي.

وأشار عبد الله الهاملي، رئيس مجموعة المناطق الصناعية بالإنابة، موانئ أبوظبي، إلى أن الطلب على الخدمات الصناعية ووحدات التخزين يشهد نمواً مطرداً، لافتاً إلى أن إطلاق وحدات التخزين الحديثة والمتطورة سيعزز نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وقال: يتطلع متعاملونا إلى خيارات تتيح لهم المرونة وتوفر لهم مرافق جاهزة تقلل من تكاليف تأسيس أعمالهم، ويأتي إطلاق الوحدات مسبقة الصنع ذات المساحات والاستخدامات المتعددة تلبية لهذه الاحتياجات.

وتوفير خيارات التملك أو الإيجار يسهم في تلبية المتطلبات الخاصة لكل منهم، وسيستفيد المستثمرون من العروض المرنة التي تتيح لهم خفض كلفة عملياتهم، والتي تتكامل مع المزايا الأخرى لمدينة خليفة الصناعية مثل الموقع الاستراتيجي المتميز، والربط المباشر بالأسواق العالمية من خلال موقعها المجاور لميناء خليفة.

مرافق متعددة الاستخدامات

وتمتد المشروعات التطويرية الجديدة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في مدينة خليفة الصناعية على مساحة 250 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة متنوعة من مرافق التخزين متعددة الاستعمالات، والوحدات الصناعية الخفيفة الصغيرة والمتوسطة، وتضم 26 مرفق تخزين وصالة عرض، تشمل 24 وحدة بمساحة 795 متراً مربعاً للوحدة، ووحدتين بمساحة 1,920 متراً مربعاً للوحدة.

إضافة إلى 88 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة صغيرة ومتوسطة، وتشمل 76 وحدة بمساحة 500 متر مربع للوحدة، و6 وحدات بمساحة 1,000 متر مربع للوحدة، ووحدة واحدة بمساحة 1,666 متراً مربعاً. وأيضاً 6 وحدات صناعية خفيفة بمساحة 1,028 متراً مربعاً للوحدة.

المرحلتان السادسة والسابعة

وتتيح المرحلتان السادسة والسابعة أراضي مخصصة تمتد على مساحة 330 ألف متر مربع وتضم 20 وحدة كبيرة مع منطقة مناولة خارجية تبلغ مساحة كل منها 2,500 متر مربع، في حين تحتوي المرحلة السابعة من المجمع على 56 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة متوسطة.

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