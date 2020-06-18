«مرحبا» تقدم خدمات شاملة لتوفير تجربة آمنة للمسافرين بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مرحبا»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لـ«دناتا»، تعزيز خدماتها وعروضها لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة طوال رحلتهم.

وبالإضافة إلى خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق، توفر «مرحبا» أيضاً للمسافرين في دبي خدمة مبتكرة تتمثّل في إنجاز إجراءات السفر في المنزل، وتعقيم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة.

وتقدم «مرحبا» خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل، من خلال شركتها الشقيقة «دوبز» لتكنولوجيا ونقل الأمتعة. ويقوم وكلاء «دوبز» بإنجاز الإجراءات في المنزل، بما في ذلك إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن الأمتعة وطباعة وتثبيت الملصقات التعريفية عليها، ثم نقلها إلى المطار، وضمان تحميلها على الطائرة.

كما يتم تعقيم الأمتعة من الجراثيم بمواد لحمايتها من التلوث بالميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة. ولدى وصول المسافرين إلى المطار، فإن عملاء «مرحبا» يكونون في انتظارهم لتسريع معاملاتهم ومرافقتهم حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

إجراءات السلامة

وكانت «مرحبا» استأنفت مؤخراً تقديم خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق في دبي، وطبّقت عدداً من الإجراءات، لضمان سلامة العملاء، حيث يضع وكلاء «مرحبا» أقنعة الوجه والقفازات، ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار.

كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضاً، وتخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة، بعد كل رحلة. ويقتصر العدد على راكبين في كل سيارة، وثلاثة ركاب في سيارات الدفع الرباعي، في حين لا تطبق هذه القيود على أفراد العائلة الواحدة، حيث يمكنهم التنقل معاً في سيارة واحدة وفقاً للإجراءات المتبعة في الإمارات.

ويمكن للعملاء حجز خدمات «مرحبا»، التي تشمل عمل إجراءات السفر في المنزل وتعقيم الأمتعة، ونقلها إلى المطار، وخدمة السيارة مع سائق والاستقبال والمساعدة في المطار، من خلال الموقع marhabaservices.com بدءاً من 237 درهماً.

وقال نائب رئيس قسم عمليات المطار في دناتا ستيف ألين: يسعدنا توسيع عروضنا، لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين في دبي.

وتتيح حلولنا المبتكرة للعملاء الاستمتاع براحة البال التامة طوال رحلتهم، بدءاً من عمل إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة إلى استلام أمتعتهم في وجهة الوصول. نحن واثقون بأن خدماتنا الجديدة سوف تحظى بإقبال كبيرة من العملاء، حيث سيحرص وكلاء «مرحبا» على ضمان سلامتهم وراحتهم في مطار دبي الدولي. وسنواصل تعزيز خدماتنا، وتقديم المزيد لعملائنا في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«دوبز» عمر أبو فرج: السفر أمر مهم للجميع، لذلك عملنا على تعزيز خدماتنا، من خلال توفير تعقيم طويل الأمد للأمتعة كونه جزءاً من عمل إجراءات السفر في المنزل، ونأمل أن نوفر لعملائنا راحة البال للتمتع بالأمان والسلامة طوال سفرهم.

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