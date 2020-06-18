مجموعة «تيكوم» تشكر شركاءها وأفراد مجتمعاتها

المصدر: دبي - البيان

وجهت مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، رسالة شكر وتقدير لجميع شركائها وأفراد مجمعاتها في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتعليم والتصميم والعلوم والتصنيع، وأشادت بجهودهم ومساهمتهم من خلال الابتكار في دعم مجتمع الإمارات والمنطقة على الاستمرار في العمل والتعليم والإنتاج خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت الرسالة على شكل مقطع فيديو مؤثر تضمن إشارات لأهمية ما قامت به الشركات في مساعدة دبي على تجاوز آثار الجائحة، وذلك بفضل القدرات الكامنة في تلك الشركات وعزمها على تجاوز المحن.

ولأكثر من عقدين كانت مجموعة تيكوم محركاً استراتيجياً للتحول الاقتصادي في دبي وتدير 10 مجتمعات أعمال هي: مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للتعهيد، مدينة دبي للإنتاج، مدينة دبي الأكاديمية العالمية، مجمع دبي للمعرفة، مدينة دبي للاستوديوهات، مجمع دبي للعلوم، مدينة دبي الصناعية، حي دبي للتصميم.

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