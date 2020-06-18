«دبي الذكية» توسّع شراكات مشروع بيانات قطاع التجزئة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي الذكية» التوسع في المشروع المشترك الذي أطلقته أواخر العام الماضي حول «بيانات قطاع التجزئة» بالشراكة مع اقتصادية دبي، وجهات أخرى شبه حكومية وخاصة، وهدفت من خلاله إلى تعزيز أداء القطاع ووضع تصور واضح حول مزاياه وطبيعة زوار مراكز التسوق في دبي واهتماماتهم وتوجهاتهم، وبالتالي توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتناسب بشكل مثالي مع المجتمع الذي يعيشون فيه.

وانضمت شركة «نتورك إنترناشونال» لحلول الدفع للمشروع، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة بهذا المجال وتقديم رؤية أوسع حول توجهات الإنفاق لدى المستهلكين، ما يدعم المشروع بشكل كبير ويسهم في تحقيق أهدافه.

وتعمل دبي الذكية على المشروع مع دائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «ماجد الفطيم»، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

استراتيجية

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: تحقيقاً لأهداف «استراتيجية إشراك القطاع الخاص»، وبعد أن لمسنا الأثر الإيجابي العميق لدى شركائنا عند إطلاق المشروع الذي صممته دبي الذكية للاستفادة من البيانات في دعم قطاع التجزئة، وبهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، نعمل حالياً بشكل مشترك مع جميع الأطراف على توسيع نطاق المشروع، ليشمل كذلك إدخال شركاء جدد من مختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع التجزئة في الإمارة، وعبر الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة والثروة الرقمية التي تمتلكها، سعياً نحو تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لسكان وزوار دبي، وتقديم قيمة مضافة لهم، بما يضمن تحقيق هدفنا الأسمى في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.

توحيد الجهود

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يشكل قطاع التجزئة جزءاً أساسياً من اقتصاد إمارة دبي، وبما أننا الجهة الحكومية المعنية بصياغة وتطوير الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي من خلال دعم مختلف القطاعات، ندرك أهمية قطاع التجزئة، وإسهامه العالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودوره الحيوي في توفير مختلف الاحتياجات العامة.

وفي إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير وتنظيم وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي، نرى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية.

ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فرص التعاون مع الكيانات الخاصة والعامة، وتوفير أفضل السبل الممكنة التي تساعد أصحاب الأعمال، لإطلاق عملياتهم وتوسيعها وإدارتها بالاعتماد على عمليات بسيطة.

وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال «مشروع بيانات قطاع التجزئة» بالتعاون مع دبي الذكية، لاسيّما وأنه أظهر فاعلية واضحة من حيث الإلمام بالكثير من المعطيات والأبعاد التي تساعد على فهم آليات أداء الأسواق وفهم سلوك المستهلكين.

إمكانات هائلة

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – حلول المؤسسات في (دو): بصفتنا الشريك الاستراتيجي الرسمي لدبي الذكية، نهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها منصة دبي بالس لتطوير حالات استخدام جديدة تستفيد منها جميع قطاعات الأعمال.

لتصبح هذه المنصة العمود الفقري الرقمي للمدينة في الوقت الذي تتجه فيه نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة في العالم.

وباعتمادنا على خبرات علماء مختصين بقطاع البيانات ومن خلال توفير تحليلات دقيقة ومميزة للبيانات، نسعى إلى تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية لتحسين حياة السكان في جميع أنحاء الإمارة. ويعتبر تقديم حلول محسنة تستند إلى البيانات بالاعتماد على خبرتنا الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية في إطار رؤيتنا الطموحة نحول المستقبل الذكي.

مقومات متميزة

وقال سامر سليمان، مدير عام شركة «نتورك إنترناشونال» في الشرق الأوسط: تمتلك نتورك إنترناشيونال كافة المقومات المتميزة التي تتيح لها دعم مشروع «بيانات قطاع التجزئة».

ونظراً لأن قطاع التجزئة يعد واحداً من أكبر محركات الناتج الإجمالي المحلي في اقتصاد دبي، وبصفتها أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات، تأتي البيانات التراكمية مجهولة المصدر التي جمعتها نتورك إنترناشيونال لتساعد صناع السياسات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ قرارات مدروسة ومدعمة بالبيانات لتعزيز المرونة في قطاع تجارة التجزئة في دبي.

أهداف

وتتطلع دبي الذكية من خلال التوسع في المشروع إلى تحقيق هدفين أساسيين، الأول يتمثل في وضع فهم أعمق لطبيعة زوار مراكز التسوق في إمارة دبي، وبالتالي القدرة على تصميم خدمات توائم احتياجاتهم. والثاني تحليل توجهات الإنفاق وطرق الدفع بما يدعم أداء القطاع.

لجنة توجيهية

ويخضع المشروع لإشراف لجنة توجيهية تضم جميع ذوي العلاقة، تترأسها الدكتورة عائشة بن بشر، وسامي القمزي. وتهدف اللجنة إلى استخلاص القيمة من البيانات المُتشاركة حول قطاع التجزئة، إلى جانب موازنة مصالح المشاركين في الدراسة، مع العمل على ضمان الخصوصية الكاملة لجميع بيانات الأفراد والكيانات.

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