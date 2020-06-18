موريتاني يفوز بمليون دولار في السوق الحرة

المصدر: (دبي- البيان)

أصبح مواطن موريتاني، الفائز المحظوظ بمبلغ مليون دولار أمريكي، في السحب الأخير من مليونير الألفية للسوق الحرة في دبي، الذي أجري أمس، في المقر الرئيس لسوق دبي الحرة في أم رمول.

ويعد إيبيتي سالم، الذي اشترى تذكرته الفائزة رقم 1714 في السلسلة 332، أول موريتاني على الإطلاق، يفوز بمليون دولار في سحوبات مليونير الألفية لسوق الحرة بدبي، منذ إنشائها في عام 1999. واشترى سالم تذكرته الفائزة عبر الإنترنت في 3 يونيو. ولم يتسنَ الاتصال بسالم للتعليق، لكن من المؤكد أنه سيفاجأ عندما يعلم بثروته الجديدة.

وتم إجراء السحب، في ظل إجراءات تباعد صارمة، من قبل النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين، والمدير التنفيذي للعمليات، رميش سيد امبي، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية.

كما تم الإعلان عن فائزين آخرين بأرقى المفاجآت. حيث فاز فرانسيس وامبوغو، وهو كيني مقيم في أفغانستان، بنتلي بنتايجا V8، في السلسلة 1753 برقم تذكرة 0410. بينما فاز ريكاردو مارتينيز، وهو مواطن أمريكي، بدراجة نارية BMW RNineT 719، في السلسلة 412 برقم تذكرة 0301. وكلاهما اشترى تذاكرهما الفائزة عبر الإنترنت.

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