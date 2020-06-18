ملتقى أبوظبي يبحث طاقة مستدامة للعالم

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» نسخة افتراضية خاصة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، بمشاركة رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم.

حيث أجمع المشاركون على هدف مشترك، يتمثل في ضمان إمدادات عالمية مستدامة من الطاقة، مع بدء دوران عجلة الاقتصاد مجدداً، وتكيف العالم مع عودة الحياة لطبيعتها.

ناقش الرؤساء التنفيذيون الدروس المستفادة من المرحلة الحالية، وأفضل الاستراتيجيات، لضمان سلامة الكوادر البشرية واستمرارية الأعمال وتعزيز المرونة وبناء القدرات مع مواصلة التصدي لفيروس (كوفيد 19)، كما تناول النقاش المتغيرات في أسواق النفط والنظرة المستقبلية للقطاع على المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى كيفية تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الضارة للبيئة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تحرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز التعاون والحوار مع الأصدقاء في المجتمع الدولي، ضمن مختلف المسارات والقطاعات، وتماشياً مع هذه الرؤية، نظمت»أدنوك«هذه النسخة الافتراضية من الملتقى.

والتي أتاحت فرصة مهمة لمسؤولي قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، لتبادل الخبرات وأفضل الاستراتيجيات حول المواضيع والقضايا المهمة، خصوصاً في هذه الفترة، التي نعمل فيها على التخطيط لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، في ظل مشهد سريع التغير في قطاع الطاقة».

وأضاف: «خلال التصدي لتحديات (كوفيد 19)، كان علينا إدارة وتوجيه دفة مؤسساتنا للتكيف مع هذه الظروف، وقد وفر الملتقى منصة متميزة لتبادل التجارب والخبرات حول كيفية ضمان سلامة كوادرنا البشرية، وتعزيز مرونة أعمالنا، والمحافظة على النمو بعيد المدى للقطاع. ونتطلع إلى عقد الدورة المقبلة من الملتقى في نوفمبر هذا العام لتعزيز الحوار حول كيفية الحفاظ على تنافسية القطاع».

تفاؤل

وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال: نحن في أوروبا اليوم أكثر تفاؤلاً، بسبب الخروج من مرحلة الإغلاق والحجر الصحي. وبخصوص القطاع، فإننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الطاقة بصورة أسرع مما توقع الجميع«فعلى سبيل المثال وفي مجال الطاقة الكهربائية، كانت إمدادات الطاقة الكهربائية قد انخفضت بنسبة 20%، لكننا عدنا الآن إلى مستويات السوق الطبيعية تقريباً. وفي مجال الوقود، لسنا عند المستويات القياسية بعد، ولكن الطلب يرتفع بسرعة كبيرة.

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