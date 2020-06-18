استئناف نشاط المطاعم والمقاهي خارج المراكز التجارية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تعميماً إلى أصحاب المطاعم والكافتيريات و«الكوفي شوب» (المقاهي) العاملة خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي يتضمن دليلاً إرشادياً بالإجراءات الاحترازية والوقائية والشروط الواجب تنفيذها لإعادة افتتاح نشاطها التجاري وذلك تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات المتبعة للعودة التدريجية لأنشطة قطاع الأعمال الخدمية وخاصة التي تتعامل بشكل كبير مع الجمهور وأفراد المجتمع الأمر الذي يتطلب وضع اشتراطات وتعليمات واضحة يستوجب من أصحاب الأنشطة المعنية تطبيقها والعمل بها وعدم التهاون في تنفيذها حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وأشار البلوشي إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها لإعادة افتتاح المطاعم والكوفي شوب والكافتيريات روعي فيها التشديد على إجراءات التعقيم المستمرة وخلو العاملين فيها من فيروس كوفيد 19، وكذلك التباعد الاجتماعي بين العاملين والمستهلكين أنفسهم واستخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة.

بالإضافة إلى لبس الكمامات والقفازات واستبدالهما باستمرار وتحديد الطاقة الاستيعابية للمطعم بنسبة 40 %. وأفاد البلوشي أن إجمالي عدد تراخيص المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب في إمارة أبوظبي بلغ 13,271 رخصة موزعة على 8,263 رخصة في منطقة أبوظبي و2,602 رخصة في العين و492 في منطقة الظفرة.

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