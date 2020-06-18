وجهات «شروق» السياحية جاهزة لاستقبال الزوار في موسم الصيف

المصدر: الشارقة - البيان

وضعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وجهاتها السياحية والبيئية ومنشآت الضيافة الفاخرة المنتشرة على امتداد مساحة الشارقة على درجة عالية من الجهوزية لاستقبال الزوار والنزلاء من المواطنين والمقيمين في الشارقة والإمارات خلال موسم الصيف المفعم بالنشاط والبهجة في الإمارة، وذلك بعد اتخاذها التدابير الوقائية وفقاً لتوجهات الدولة للمحافظة على صحة الزوار والموظفين والعاملين في وجهات ومرافق الهيئة.

وتستهدف «شروق» تقديم تجارب نوعية وفرصاً فريدة لزوار وضيوف وجهاتها بهدف قضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بمرافقها وخدماتها الراقية من خلال توفير باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية، وتجربة إقامة راقية لعشاق المغامرات الصحراوية والراغبين باستكشاف أسرار الكنوز الطبيعة المنتشرة في أرجاء الإمارة إلى جانب توفير مساحة من الترفيه للعائلة والاسترخاء في المساحات الخضراء الواسعة في منتزهاتها الشعبية مع تخصيص أماكن لألعاب الأطفال.

وأكد أحمد لقصير، المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأساسية والتدابير الاحترازية في جميع وجهاتها السياحية والبيئية بعد إعادة افتتاحها بشكل تدريجي تزامناً مع إجازة عيد الفطر السعيد.

وكذلك في منشآت الضيافة التابعة لها بما يضمن سلامة العائلات والأطفال والنزلاء من كافة الأعمار دون التأثير على راحتهم وخصوصياتهم بهدف تشجيعهم في الوقت ذاته للعودة إلى وجهاتهم السياحية والشعبية المفضلة في الإمارة.

وأشار إلى أن دخول الوجهات ومرافقها من المطاعم والمقاهي متاح للعائلات والأفراد والأطفال من جميع الأعمار على أن يبدأ عمل الوجهات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساء حتى إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات التي حددتها الهيئة لحافلات «جولة سياحية في الشارقة» تعيين المقاعد للركاب في الحافلات وذلك للالتزام بالمسافة الآمنة بين المقعد والآخر على أن يسمح براكب واحد في كل صف بما يستوعب بين 20 و35 راكباً في كل جولة إلى جانب برنامج تعقيم شامل بعد كل جولة لكل الحافلات مع قياس درجة حرارة كل الركاب قبل الصعود إلى الحافلة على أن يبدأ العمل بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً. ومن الإجراءات المتعلقة بنشاطات المغامرات في مليحة عدم السماح لأكثر من 3 ضيوف باستخدام مركبة الدفع.

إجراءات مشتركة

حددت «شروق» جملة من الإجراءات المشتركة التي تلتزم بها جميع الوجهات السياحية ومنشآت الضيافة الفاخرة تشمل تنفيذ برنامج تعقيم شامل ويومي للمنشآت ومرافقها وخضوع الزوار للفحص بأجهزة قياس الحرارة قبل دخول الوجهة والتأكد من التزامهم بوضع الكمامات وارتداء القفازات.

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