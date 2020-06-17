اقتصادية دبي تصدر بروتوكولات محدثة للأنشطة المعاد فتحها

المصدر: دبي - بشار باغ

أصدرت اقتصادية دبي بروتوكولات محدثة للأنشطة المعاد فتحها عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الصادر اليوم بخصوص استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة في دبي اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو.

ويمكن الإطلاع على البرتوكولات عبر الرابط التالي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز