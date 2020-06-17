دبي تدشن نافورة راقصة جديدة تقدم عروضاً فنية

المصدر: مشرق علي حيدر

مع بشائر عودة الحياة الى طبيعتها في دبي وقرب اعلان المدينة الانتصار الكامل على جائحة كوفيد واحتواء آثاره، سارعت نخيل العقارية الى اضفاء الحيوية والإثارة على أمسيات سكان نخلة جميرا وزوارها، فدشنت نافورة راقصة تقدم عروضاً فنية قبالة اتلانتس على ضفاف "ذي بوينت"، الوجهة الترفيهية الجديدة بجزيرة نخلة جميرا، وسيشكل هذا العرض المائي، إلى جانب نافورة دبي، إحدى مناطق الجذب الرئيسية في المدينة فرصة ليستمتع بعروضها سنويا الملايين من زائري المدينة.

صممت النافورة الجديدة الشركة الصينية المتخصصة في صناعة النوافير، بكين ووتر ديزاين، بكلفة إنشائيه تصل الى 66 مليون درهم، وتغطي هذه النافورة الراقصة، عند استكمال

بنائها، مساحة 12 ألف متر مربع من المياه على تاج نخلة جميرا مقابل فندق "أتلانتس النخلة" .

وتُعتبر نافورة دبي، المقامة في بحيرة برج خليفة بوسط دبي، حالياً أكبر نافورة راقصة في العالم، نظراً لقدرتها على ضخ دفقات من المياه يصل ارتفاعها إلى 500 قدم في الهواء.

وقد صممتها نفس الشركة التي أقامت نوافير فندق بيلاجيو بمدينة لاس ڤيجاس الأمريكية، وتقدم رقصاتها عبر الموسيقى والأضواء طوال عروضها اليومية.

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