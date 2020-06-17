«الاتحاد للطيران» تزيد رحلات الركاب الخاصة إلى 25 وجهة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الاتحاد للطيران عن زيادة في رحلاتها الخاصة من وإلى أبوظبي عبر إضافة وجه جديدة وهي «أثينا» عاصمة دولة اليونان، وذلك بواقع رحلتين أسبوعياً حتى 30 يونيو الجاري.

وقالت الناقلة، في تحديث أمس، انه بعد اضافت أثينا باتت تسير رحلات من 25 وجهة إلى العاصمة أبوظبي لدعم عودة المواطنين والمقيمين منها، فيما زاد عدد الرحلات المسيرة من أبوظبي إلى 22 وجهة لدعم عودة الأجانب لبلدانهم.

وتشغل الناقلة خلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري رحلات محدودة من وإلى وعبر أبوظبي، فيما تخطط لتشغيل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة اعتباراً من مطلع يوليو القادم رهن رفع القيود المفروضة، كما تتعاون عن كثب مع الهيئات الحكومية الإماراتية وسلطات الطيران العالمية، ومراجعة شبكة وجهاتها والتركيز على العودة تدريجياً إلى جدول رحلاتنا المنتظمة عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أنه يجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات، المتاحة عبر الموقع وفي حالة الموافقة على الطلب، فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاص به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء الاتحاد عند الحجز.

وأوضح المتحدث انه عندما يتلقى المسافر الموافقة على الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يتعين عليه الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية الخاص بالاتحاد لحجز رحلة للعودة إلى الإمارات. واكدت المتحدث انه لن يسمح بالسفر الا للمسافرين الذين يحملون إقامة سارية في الامارات والذين يحملون رقم الموافقة الصادر من الهوية والجنسية.

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