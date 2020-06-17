أمازون ويب سيرفيسز تطلق منصتين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز أنه اعتبارًا من اليوم بات بإمكان موردي البرامج المستقلين وموردي البيانات والشركاء الاستشاريين الذين يتخذون من الإمارات مقرًا لهم البدء في إجراء تعاملات على منصتي "ماركت بليس" و"داتا إكستشينج" . وبذلك، ستتمكن الشركات الموجودة في الإمارات اليوم من الوصول وتسويق منتجاتهم إلى الملايين من عملاء أمازون ويب سيرفيسز حول العالم.

ومع هذا التوسع أيضًا سيتمكن عملاء أمازون ويب سيرفيسز حول العالم من إجراء عمليات شراء مباشرة من موردي البرمجيات والبيانات الموجودين في دولة الإمارات عبر المنصتين، مع إمكانية الاختيار من بين من 7000 منتج من البرمجيات وخدمات البيانات التي يوفرها أكثر من 1500 من موردي البرامج.

وتوفر "ماركت بليس" قناة تسويقية جديدة لموردي البرامج المستقلين والشركاء الاستشاريين لبيع منتجاتهم إلى عملاء أمازون ويب سيرفيسز حول العالم الذين سيتمكنون في خلال دقائق وبسهولة من إجراء عمليات البحث والشراء وتطبيق وإدارة حلول البرمجيات بما فيها البرمجيات الخدمية، فيما تبسط منصة "داتا إكستشينج" عملية البحث والاشتراك واستخدام منتجات بيانات الطرف الثالث في النطاق السحابي، حيث تقدم لهم أكثر من 1500 منتج للبيانات من أكثر من 100 مورد معتمد لمنتجات البيانات.

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