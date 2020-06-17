أكوافينتشر في أتلانتس النخلة تستقبل زوارها اليوم

المصدر: دبي- البيان

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي، عن إعادة افتتاح مدينة أكوافينتشر المائية، بناء على التعليمات التي أصدرتها بلدية دبي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح الحدائق والألعاب المائية في إمارة دبي، ابتداء من اليوم 17 يونيو. وقد نوهت البلدية بأهمية ممارسة المجتمع لهواياتهم المائية مع عائلاتهم وأصدقائهم بأمان، مع مراعاة السلامة العامة، التي تعتبر مسؤولية مشتركة.

وتستقبل مدينة أكوافينتشر المائية، ضيوفها من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع، مراعيةً نسبة إشغال تصل إلى 50 في المئة من نسبة الإشغال العامة للمدينة المائية الأشهر على مستوى العالم ومنطقة الشرق الوسط، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول المدينة المائية 119 درهماً للكبار، و99 درهماً للصغار. وباستطاعة المقيمين في المنتجع، الدخول إلى المدينة المائية، كجزء من الميزات التي تضاف إلى تجاربهم عند حجز إقامتهم في المنتجع.

أما الزوار من غير النزلاء في المنتجع، فيجب عليهم القيام بحجز التذاكر مسبقاً، قبل زيارة المدينة المائية، عن طريق الموقع الإلكتروني لمنتجع أتلانتس، تجنباً للازدحام، ولمراعاة الالتزام بمسافة الأمان بين الزوار، حيث لن يتم إصدار تذاكر للزوار من شباك التذاكر الخاص بالمدينة المائية، إذا لم يكن هناك حجز مسبق www.atlantis.com/dubai/special-offers/splash-sale

كما ينصح باستخدام المواصلات العامة للوصول إلى المنتجع، نظراً لمحدودية مواقف السيارات. وستفتح أبواب المدينة المائية، من الساعة 10 صباحاً حتى الغروب، حيث تم مراعاة تطبيق كافة لإجراءات السلامة والتعقيم على مدار اليوم، من خلال فريق متخصص، يقوم بتعقيم كافة الألعاب بعد استخدام الأفراد لها خلال اليوم.

كما يلتزم فريق العمل بارتداء الكمامات على مدار اليوم، ويجب على مرتادي المدينة المائية، لبس الكمامات خلال الانتقال من لعبة إلى أخرى، مع إمكانية إزالتها عند نزولهم إلى الماء.

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