80 % في الإمارات لديهم أو يعملون على استراتيجية لمواجهة الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي-البيان

كشفت شركة مايم كاست لأمن البيانات والبريد الإلكتروني، أن 80 % من المشاركين في تقرير حالة أمن البريد الإلكتروني بالإمارات، يؤكدون أن لديهم حالياً، أو يعملون على تطبيق استراتيجية للصمود في وجه الهجمات السيبرانية، إلا أن نسبة كبيرة، بلغت 60 % من المؤسسات في الدولة، وكذا 60 % من المؤسسات العالمية، تعتقد أنه من المؤكد، أو المرجح، أن تتعرض لهجمة عبر البريد الإلكتروني خلال العام المقبل.

ويلخص التقرير، البيانات المستقاة من 1,025 صانع قرار في قطاع تقنية المعلومات، حول الوضع الحالي للأمن السيبراني. ومن بين المؤسسات المشاركة في الدراسة، قالت أكثر من نصفها (54 %)، إنها تتوقع ارتفاع حالات انتحال البريد الإلكتروني، أو عناوين الإنترنت، أو استغلال العلامة التجارية خلال فترة 12 شهراً المقبلة، وأن ذلك يمثل أحد مخاوفها المتزايدة.

وفي الواقع، يشعر 74 % من المشاركين في الإمارات، بالقلق حيال انتحال عناوين الويب، أو استغلال العلامة التجارية، وتهديدات المواقع الإلكترونية، في ما يقلق 80 % منهم من التعرض لهجمة تنتحل عنوان البريد الإلكتروني بشكل مباشر.

وقال 70 % من المشاركين في التقرير من الإمارات، إن كلاً من هجمات سرقة الهوية، بقيت بنفس المستوى، أو ازدادت خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية، فيما أشار 68 % منهم، إلى الأمر ذاته، حول انتحال الشخصية.

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