«الأوراق المالية» تعدل نشاط عضو التقاص العام

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أصدر معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل نشاط عضو التقاص العام.

وأوضح القرار، أنه تقرر تعديل البند (2) من المادة (2) من قرار الهيئة السابق بشأن نشاط عضو التقاص ليصبح «يستثني من تطبيق أحكام هذا القرار المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية حال قيامها بمهام تسوية التزامات عملائها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالي على أن تقوم بإخطاء الهيئة بقيامها بتلك المهام أو توقفها عن أدائها».

يعرف نشاط عضو التقاص العام، بأنه مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب شركات الوساطة (أعضاء التداول) وعملائهم.

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