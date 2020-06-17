" الإتحاد للشحن" توسع شبكة رحلاتها لتشمل 43 وجهة حول العالم

المصدر: وام

كشفت "الاتحاد للشحن" ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن توسعة أسطول طائرات الركاب التي توظفها لتغطية عملياتها إلى خمس وجهات جديدة عبر 22 رحلة أسبوعيا.

واعتبارا من الأسبوع الجاري تضيف الاتحاد للشحن كلا من البحرين وحيدر آباد ولاهور ومدريد وشيكاغو إلى شبكة عملياتها.. فيما زادت الشركة عدد الرحلات إلى كوالالمبور وميلانو وباريس وسنغافورة وزيورخ تلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء.

وبذلك، تمتد شبكة الاتحاد للشحن اليوم لتشمل 43 وجهة و173 رحلة أسبوعية إلى خمس قارات عبر الاستفادة من سعات الشحن التي توفرها 35 طائرة ركاب من طراز بوينج 787 وست طائرات من طراز بوينج 777 إف لشحن البضائع.

وقال ليونارد رودريجيز المدير الأول لأعمال تخطيط الشبكة في الاتحاد للشحن: " تواصل الاتحاد للشحن دعم عملائها حول العالم خلال هذه الأزمة عبر تعزيز شبكتنا التي تغطي أهم ممرات التجارة العالمية الرئيسية.. كما نقيم وضع شبكتنا باستمرار ونخطط لطرح المزيد من الوجهات خلال الأسابيع القادمة، مع حرصنا على توفير سعات إضافية تواكب العودة النشيطة لرحلات نقل الركاب".

ونقلت "الاتحاد للشحن" في مايو حوالي 36 ألف طن من الإمدادات الأساسية بما في ذلك المواد الطازجة والأدوية والمعدات الطبية والبريد وبضائع التجارة الإلكترونية وقطع الغيار عبر ما يزيد عن 1300 رحلة.

و في الشهر ذاته استعانت الاتحاد للشحن بأسطول يضم 35 طائرة ركاب في عمليات الشحن إضافة إلى 6 طائرات من طراز بوينج 777 إف و التي غطت من خلالها عمليات نقل المساعدات الحكومية والعملاء التجاريين إلى 71 وجهة.

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