تراجع أسعار تكاليف البناء في دبي خلال الربع الأول 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء تراجعاً بنسبة 0.22% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، ذلك طبقاً للتقرير الذي أصدره مركز دبي للإحصاء اليوم الأربعاء.

وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.22% للمباني السكنية كما انخفضت بنسبة 0.21% للمباني غير السكنية.

وكذلك عند مقارنة الارقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الأول 2020 مع الربع الأول 2019، نلاحظ انخفاض تكاليف البناء بنسبة 1.57% حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.60% وللمباني غير السكنية بنسبة 1.44%.

حركة تكاليف البناء خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019

الرقم العام لتكاليف البناء

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.37% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.39%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

المباني السكنية

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.36% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.38%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

المباني غير السكنية

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.40% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.42%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.



حركة تكاليف البناء خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الأول 2019



الرقم العام لتكاليف البناء

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.62% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كلا من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.63% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.50%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

المباني السكنية

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.60% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كلا من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.63% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.48%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

المباني غير السكنية

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.69% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كلا من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.62% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.59%.

في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند مستوياتها السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز