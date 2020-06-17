"كي إنفست" تطلق مبادرة استثمارية لاستقطاب أفضل مشروع "شبابي" بتمويل 5 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت مجموعة "كى انفست" الاستثمارية الإماراتية مبادرة اقتصادية استثمارية وطنية جديدة، مخصصة لشريحة الشباب، من المواطنين، عبر طرح مسابقة وتنافس خاص لتقديم أفضل الأفكار والمخططات للمشاريع الاستثمارية الجديدة والفاعلة وذات الجدوى، في مختلف المجالات الاقتصادية، واختيار الأفضل منها، وتمويل المشروع الفائز بميزانية تصل إلى 5 ملايين درهم.

وأوضح خالد عبدالله يوسف آل عبدالله، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية، ستختار المبادرة أفضل 5 أفكار "مفتوحة" لمشاريع، ثم تصفيتها إلى الفكرة والمشروع الفائز، ويمكن إقامة المشروع داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن المجموعة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني إجمالا، وتعزيز الاستثمار وحركة رأس المال داخل الدولة، لاسيما في الظروف الحالية الناجمة عن تداعيات تفشي (كوفيد-19) عالميا، ودعم اقتصاد رأس الخيمة تحديدا، بدل الاستثمار خارج الإمارات، وتعزيز إشراك الشباب في التنمية والاستدامة، وإنعاش الاقتصاد الوطني في رأس الخيمة في ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن المبادرة، تمثل جزءا من واجبات ومسؤوليات القطاع الخاص المجتمعية والوطنية، ووضعت شروطا للمشاركة، هي ألا يزيد عمر المشارك وصاحب فكرة المشروع عن 35 عاما، وأن يكون من مواطني الدولة، من أبناء رأس الخيمة، والباب مفتوح للذكور والإناث منهم، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، دبلوم أو بكالوريوس.

وأضاف: من أهم شروط المشاركة في المبادرة الاستثمارية، التي تقدمها المجموعة لمجتمع رأس الخيمة، تقديم فكرة جديدة ومتفردة ومميزة، لا مشروعا قائما، في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية، مثل المشاريع التجارية، والسياحية، والصناعية، والزراعية، مع تمويل واستثمار يصل إلى 5 ملايين درهم، كحد أقصى، أو أقل، وفقا لمتطلبات كل مشروع.

وأشار إلى أن المجموعة الاستثمارية، مقرها في رأس الخيمة، تقدما دعما موازيا للفكرة والمشروع الفائز، إداريا، وتشغيليا، وتسويقيا، وقانونيا، من قبل طاقم العمل المتكامل في المجموعة، التي تسخر كل خبراتها في خدمة المشروع الاستثماري الشبابي، وتضعها تحت تصرف الشاب صاحب الفكرة المبدعة والفائزة، لهيكلة الفكرة وتحويلها إلى نشاط اقتصادي ناجح في رأس الخيمة، مشددا على أهمية استقطاب أصحاب الطموح والشغف من الشباب المواطنين.

شريك

وأوضح عبدالله، أن صاحب فكرة المشروع الفائز سيكون "شريكا" في المشروع مع المجموعة، بنسبة مجزية من الملكية، سيعلن عنها لاحقا، دون أن يساهم بأي تكلفة، مشيرا إلى أن المجموعة تنوي الاستمرار في مبادرتها، في حال نجاحها، فيما ارتأت أن المرحلة الحالية هي أفضل وقت للاستثمار، في ظل الحوافز الحكومية، التي تشمل الإعفاءات، وقيمة العائد البسيطة على القروض البنكية "الفوائد"، وهبوط مستويات وتكاليف الإيجار، التجارية والسكنية، ورخص الأبدي العاملة، ما يقدر بتوفير 25% من التكلفة التشغيلية لأي مشروع، مقارنة بما قبل "كورونا".

لجنة خبراء

ونوه باستلام طلبات المشاركة وأفكار المشاريع، خلال يوليو وأغسطس، وإجراء المقابلات "عن بعد" مع أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل والمرشحة في سبتمبر القادم، والإعلان في أكتوبر عن أفضل فكرة وصاحبها، فيما تدرس جميع الأفكار وتختار الأفضل منها لجنة متخصصة.

أسرار النجاح

وأكد عبدالله، أن "المال" وحده لا يكفي لنجاح الفكرة الاستثمارية والاقتصادية، بل يتطلب ذلك جودة في الإدارة والتخطيط والتسويق، مشددا على حرص المجموعة على أداء دورها الوطني ورسالتها تجاه المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، ونقل الخبرات الاقتصادية والاستثمارية إلى الأجيال الجديدة من شباب الوطن، باعتبار أن "خيرنا من هذا البلد"، ونسعى لرد الدين لهذا الوطن، ولنكون قدوة ونموذجا يحتذى للشركات ورجال الأعمال الآخرين.

ودعت "كى. إنفست" الشباب الإماراتي الراغب بالمشاركة إلى التسجيل على الرابط https://kayinvest.com/form/، وزيارة الرابط https://kayinvest.com/startups// للإجابة على الأسئلة المرفقة، ولمزيد من التفاصيل مراسلتها عبر "الإيميل" startups@kayinvest.com.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز