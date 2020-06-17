1884 منشأة في عجمان استفادت من حزمة المحفّزات الاقتصادية الثالثة

المصدر: وام

أكد الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ان حزمة المحفّزات الاقتصادية الثالثة التي أعلنت عنها حكومة عجمان تهدف إلى دعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في مواجهة التحديات التي خلّفتها الظروف الراهنة في العالم على أعمالهم، والمتمثّلة في إعفاء المنشآت الاقتصادية التي توقّف نشاطها مؤقّتاً خلال الأزمة تنفيذاً للتدابير الاحترازية من رسوم تجديد الرخصة لمدة سنة واحدة.

و اوضح النعيمي ان الإعفاء الذي ينتهي نهاية العام الجاري يسري على 12 نشاطا وهي أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات مناسبات اجتماعية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ونوادي اللياقة البدنية، ودور الحضانة، وصالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية، وأخيراً صالات الألعاب الإلكترونية، كما تضمّنت حزم المحفّزات تمديد وقف احتساب الغرامات المترتّبة عن تأخير تجديد الرخص وتصريح المستودعات حتى نهاية العام.

من جانبه أفاد سعود الشمّري، مدير إدارة التسجيل التجاري، باستفادة نحو 1884 منشأة اقتصادية من الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة موضحا انها تشمل رسوم تجديد القيد في السجل التجاري، ورسوم إصدار شهادة السجل التجاري، ورسوم نموذج طلب خدمة، ورسوم تصريح لوضع لافتة بالاسم التجاري، ورسوم تصديق عقد تعيين وكيل خدمات، ورسوم تعيين وكيل خدمات بالرخصة، ورسم نموذج عقد وكيل خدمات، ورسم نموذج وتصديق عقد شركة الأعمال المدنية، ورسم الاسم التجاري الأجنبي والذي يحوي أرقام والدال على نطاق جغرافيوالذي يحمل اسم عجمان أو الإمارات أو الخليج.

وأكد الشمري على التعاون مع شركاء اقتصادية عجمان كدائرة البلدية والتخطيط وغرفة تجارة وصناعة عجمان في إطلاق تسهيلات إضافية للتخفيف على تلك القطاعات من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الظروف الحالية ، وتمكينها من تجاوزالمرحلة الراهنة.

وتُنظّم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بث حي ومباشر عبر برنامجها "خلّك لايف" اليوم من خلال موقع التواصل الاجتماعي"الإنستغرام" على حساب الدائرة @AJMANDED وعلى حساب الشبكات الإخبارية @AJMANNEWS و@NEWS_4ALL من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً للحديث مع مجتمع الأعمال عن حزم المحفّزات والتسهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة عجمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز