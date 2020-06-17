«كابري بالاس» يستقبل زواره للمرة الأولى تحت مظلة «مجموعة جميرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جميرا» لإدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، افتتاح أبواب فندقها الإيطالي «كابري بالاس جميرا» اعتباراً من 25 يونيو لاستقبال زواره تحت مظلة «مجموعة جميرا».

كانت المجموعة أعلنت نهاية العام الماضي اختيارها لتشغيل وإدارة الفندق الشهير في إيطاليا.

وبموقعه المثالي في أناكابري، إحدى أبرز المناطق الحصرية التي ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي في جزيرة كابري، يتربع الفندق على تلة تشرف على خليج نابولي ويشكل تجسيداً حقيقياً لعبارة «دولتشي فيتا» الإيطالية التي تعني الحياة جميلة، وذلك بفضل تصميمه على طراز مباني كابري وإطلالاته البحرية المفتوحة.

ومنذ فتح أبوابه للمرة الأولى في ستينات القرن الماضي، حقق الفندق الذي يضم 68 غرفة والمصمم على طراز قصر نابولي في القرن الثامن عشر، شهرة عالمية كبيرة وسرعان ما رسخ مكانته كأبرز فنادق الجزيرة. وسيلتزم الفندق باتباع مجموعة مكثفة من الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع.

وتماشياً مع التزام «جميرا» بتقديم أرقى فنون الطهي، يحتضن الفندق مطعمين حائزين على ثلاث نجوم ميشلان في الجزيرة، فمطعم «لا أوليفو» الذي يقدم المأكولات التقليدية لمنطقة البحر المتوسط حائز على نجمتين، بينما يحمل نادي «إل ريكيو» الشاطئي التابع للفندق نجمة واحدة وهو النادي الشاطئي الوحيد في العالم الحائز على هذه النّجمة.

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