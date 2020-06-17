تقدم أعمال إنشاء «الملتقى أفنيو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للاستثمار، من خلال شركتها التابعة دبي للاستثمار العقاري، عن تقدم أعمال الإنشاءات للمساحات التجارية في «الملتقى أفنيو» ضمن مشروعها تلال مردف، ليسهم في إضفاء المزيد من الحيوية والنشاط على الأفق التجاري في منطقة مردف. وتتكون المساحات التجارية من أول فندق من فئة الأربع نجوم وأول مكاتب متاحة بنظام التملك الحر، بالإضافة إلى مساحات التجزئة.

وقال عبيد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: « تم تصميم «الملتقى أفنيو» ليكون المركز التجاري لمشروع «تلال مردف»، حيث يمكن للسكان الاستفادة من الجوهر الحقيقي للعيش في هذا المشروع متعدد الاستخدامات. وستكون المساحات التجارية بمثابة بداية تجربة جديدة للمقيمين والمتسوقين، ليس فقط داخل المشروع، وإنما أيضاً على مستوى منطقة مردف».

وسيكون فندق ومنتجع «ميلينيوم آند كوبثورن» داخل «الملتقى أفنيو» أول فندق من فئة الأربع نجوم بمنطقة مردف، ويضم 116 غرفة و128 شقة فندقية. وصممت المساحات المكتبية المتاحة للتملك الحر في «الملتقى أفنيو» لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز