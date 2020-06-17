استكمال مصنع «ستراتا سولفي للمواد المتقدمة»

المصدر: العين - البيان

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، استكمال جميع الأعمال الإنشائية لمصنع ستراتا سولفي للمواد المتقدمة في العين، وهو المشروع المشترك مع شركة سولفي البلجيكية المتخصصة في تصنيع المواد المركبة والكيماويات.

ويمثل إنشاء المصنع نقلة نوعية في إطار جهود شركة ستراتا لتنويع منتجاتها، حيث ستصبح المورد الأول للمواد المركبة المتقدمة لقطاع صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمورد الرابع لهذه المواد على المستوى العالمي، كما تعزز هذه الخطوة الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي لبناء قطاع صناعي مستدام وقادر على المنافسة عالمياً.

وتجري حالياً أعمال تجهيز المنشأة الممتدة على مساحة 8500 متر مربع بأحدث التقنيات والآلات والمعدات، وستخضع المنشأة في وقت لاحق من هذا العام لعمليات الاختبار والتأهيل للعمليات الصناعية المصممة لتوريد المواد المركبة المتقدمة التي ستستخدم في تصنيع هياكل طائرات بوينج «777 إكس».

واعتمدت ستراتا خطة التوظيف للمنشأة الجديدة والتي تم بموجبها تعيين مجموعة من المواطنين في العديد من الوظائف الرئيسية، حيث تم تعيين خالد النعيمي، والذي يعمل مهندساً لدى ستراتا، ليقود مشروع ستراتا سولفاي ويدير التواصل بين الشركتين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة العمل ووضع الميزانية وشراء المعدات للمنشأة، وتم تعيين غبيشة العامري، التي تعمل حالياً كمهندسة جودة في ستراتا، لتنضم إلى فريق العمل في المنشأة الجديدة.

وقال بدر العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، يؤكد هذا الإنجاز والذي يحمل شعار «صنع بفخر في الإمارات» نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها مبادلة.

ويعكس التطور المتواصل في قدرات صناعة الطيران في أبوظبي التزامنا الراسخ بتحقيق التميّز في التصنيع والخدمات التي نوفرها لشركائنا وعملائنا وأسواق قطاع صناعة الطيران العالمية. ونتطلع لتعزيز شراكاتنا العالمية من خلال العمل مع الشركات العالمية لترسيخ مكانة أبوظبي في سلسلة توريد قطاع الطيران العالمي.

وقال إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا ورئيس مجلس إدارة ستراتا سولفي للمواد المتقدمة، يمثل استكمال العمليات الإنشائية لمشروع «ستراتا سولفي للمواد المتقدمة» انطلاقة مرحلة جديدة لقطاع صناعة الطيران في المنطقة، وتكريساً لقدرات الدولة الصناعية المتقدمة في قطاع صناعة الطيران على الصعيد العالمي. وستسهم قدرات التصنيع التي توفرها المنشأة في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها شركتنا في سبيل تنويع محفظة منتجاتنا.

وأضاف: يوفر المشروع فرصاً مهمة لتطوير مهارات القوى العاملة الإماراتية، مما يضمن تحقيق تطلعات النمو المستقبلي للشركة. ونتطلع لاستقطاب كوادر بشرية إماراتية لدفع عجلة التصنيع. كما نسعى إلى تدعيم علاقات الشراكة الوثيقة والمثمرة مع سولفي بينما تتعاون الشركتان في سبيل تحقيق النمو والنجاح لهذا المشروع المشترك.

وتعمل ستراتا للتصنيع مع مجموعة متنوعة من كبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية، بما في ذلك إيرباص وبوينج وليوناردو وبيلاتوس إيركرافت، وتسهم ستراتا للتصنيع، التي تعمل انطلاقاً من مجمع نبراس العين للطيران، في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران انسجاماً مع مبادرات تحقيق التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

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