برنامج لمساعدة الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أكد برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 برعاية «إتش إس بي سي» على مساعدة الشركات الناشئة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوجيه والإرشاد حول جمع الأموال وطريقة إدارة ممارسات الحوكمة لديها.

وجذب البرنامج لهذا العام الذي يباشر عمله الآن أكثر من 600 شركة من 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتم انتقاء 24 مرشحاً نهائياً بعناية بعد عملية اختيار دقيقة ومثبتة من قبل لجنة تقييم مؤلفة من بنك «إتش إس بي سي» ومؤسسة Bain & Company وC3.

ووفقاً لمعايير التأهل للبرنامج، تسهم كافة الشركات الناشئة التي تم اختيارها في تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل كبير، وهي شركات منتجة للدخل وربحية أو لديها مسار واضح لتحقيق الأرباح. ونظراً لتفشي جائحة (كوفيد 19) ، قررت C3 وإتش إس بي سي تحويل البرنامج المخطط له في دبي إلى برنامج عبر الإنترنت لمدة 4 أسابيع بدلاً من أسبوع واحد، مع محاكاة لاجتماعات مجلس الإدارة وتحديد موعد إجراء مسابقة عرض الأفكار في أغسطس.

ويتم تقديم البرنامج من خلال محاضرات وجلسات تفاعلية عبر الإنترنت من قبل مدربين دوليين، يتناولون فيها مواضيع مثل نظرية التغيير، وقياس التأثير الاجتماعي، على مدى أربعة أسابيع.

وقالت صابرين رحمان، الرئيس الإقليمي لشؤون الاستدامة المؤسسية، في إتش إس بي سي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تعلمنا الكثير من برنامج العام الماضي ونحن واثقون من أن الإصدار الثاني من برنامج C3 سيوفر تجربة أفضل لرواد الأعمال.

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