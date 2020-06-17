«إمكان» تدعم جهود الاستدامة المائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت شركة «إمكان» للتطوير العقاري مشروعاً تجريبياً جديداً للرّي، تدعم من خلاله الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المائية في الإمارات بفضل تصميمه الذي يهدف إلى حماية الموارد الوطنية الأكثر أهمية.

ويأتي المشروع ثمرة للشراكة التي عقدتها «إمكان» مع شركة «سات شور» لتحليلات القرارات المبتكرة، وهي جزء من «مجتمع المبتكرين العالميين» في «المنتدى الاقتصادي العالمي». ويسخّر المشروع المبتكر بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات تعلم الآلة لمتابعة المسطحات الحضرية الخضراء في الدولة وقياس احتياجاتها للري بدقة. وعبر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف المشروع إلى تقليص متوسط استهلاك المياه اليومي للفرد وقدره 500 لتر، والذي يزيد عن المتوسط العالمي بنسبة تقارب 82%.

ويجري تنفيذ المشروع حالياً في مشروع «الجرف» المتكامل التابع لشركة «إمكان» في منطقة غنتوت، ويتمثل الهدف منه ضمان توفير منظومة مثالية للريّ واستهلاك المياه بالاستفادة من أحدث التقنيات. ويتميز مشروع «إمكان سات شور» بقدرته على مراعاة الظروف المناخية واحتياجات المياه المحددة لكل نوع من أنواع الأشجار والشجيرات.

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