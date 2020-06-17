سلطان المنصوري : اقتصادنا تجاوز الأصعب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، نجاح الإمارات في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة «كورونا»، وأننا تجاوزنا المرحلة الأصعب ونعمل للتعافي واستعادة النمو بدعم تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد معالي سلطان المنصوري أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز أواصر التواصل مع قطاع الأعمال بالدولة، ومناقشة كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات ومواجهة التحديات لدعمه، والتأكد من أنه يمضي قدماً نحو التعافي السريع، موضحاً أن اقتصاد الإمارات تأسس على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع أن العالم سيخرج من هذه المرحلة بمعالم ومعايير اقتصادية جديدة والدولة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وتضع ضمن أولوياتها تهيئة الأنشطة الاقتصادية للتكيف مع مرحلة الاقتصاد الرقمي.

وناقش معاليه خلال اجتماع عن بعد مع رؤساء ومديرري غرف التجارة والصناعة مستجدات الوضع الراهن والتشاور حول الآثار الاقتصادية للجائحة ومرئيات الغرف التجارية حول أفضل السبل لإنعاش الحركة التجارية والنمو ومقترحاتهم لحفز الثقة في بيئة الأعمال.

وناقش الاجتماع عدداً من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة.

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