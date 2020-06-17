67 % قفزة الرخص المجددة تلقائياً بدبي في 5 أشهر

المصدر: دبي – البيان

قفزت أعداد الرخص التجارية المجددة تلقائياً في دبي 67% إلى 44127 رخصة خلال أول 5 أشهر من 2020 مقارنة مع 26483 معاملة خلال نفس الفترة من 2019.

واستحوذت الرخص المجددة تلقائياً على 68% من إجمالي معاملات التجديد (64605) في «اقتصادية دبي»، ما يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية في دبي عبر اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

وتم إطلاق خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، والآن ومن خلال التجديد التلقائي لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969.

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دبي تُجدد 44.127 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 5 أشهر

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