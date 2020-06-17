دبي تتألّق عالمياً بأيقوناتها من الأبراج الشاهقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أضافت دبي على مدى العقدين الماضيين 23 ناطحة سحاب فائقة الارتفاع إلى أفقها، بما في ذلك 4 ناطحات تفوق مبنى إمباير ستيت ارتفاعاً، وهناك 10 مبان أخرى قيد الإنشاء اليوم تتجاوز 300 متر.

وأفاد تقرير نشره موقع «visual caoitalist» بعنوان «خريطة العشرين سنة الماضية من ناطحات السحاب» بأن أي مدينة على وجه الأرض لا يمكنها أن تضاهي الحجم الهائل من ناطحات السحاب شاهقة الارتفاع في دبي، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى مساحة الإمارات مقارنة مع الصين والولايات المتحدة.

وكشف التقرير عن أن الصين استحوذت على نصيب الأسد من ناطحات السحاب المنجزة في العالم بين 2000 ـ 2020 بحصة 52% تشمل 96 برجاً شاهقاً تلتها الإمارات بنسبة 17% بعد أن تم إنجاز 31 برجاً شاهق الارتفاع، ثم جاءت الولايات المتحدة بنسبة 9% بعدد 17 برجاً وبقية العالم بنسبة 22% بإجمالي 41 برجاً شاهقاً.

وتصدّر برج خليفة الذي أنجز عام 2010 قائمة أطول 20 ناطحة سحاب أنجزت خلال العشرين سنة الماضية، بارتفاع 828 متراً، تلاه برج شنغهاي بارتفاع 632 متراً وبرج الساعة بمكة بارتفاع 601 متراً، وبرج مركز بينغ إن المالي في شنزين في الصين بارتفاع 599 متراً، ثم برج لوتر العالمي في سيئول بارتفاع 555 متراً، والمركز المالي العالمي ون في نيويورك.

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