36.7 ملياراً ودائع حكومية جديدة في شهرين

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ارتفعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي لتصل بنهاية مايو الماضي إلى 295.9 مليار درهم مقابل 286.7 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 9.2 مليارات درهم وبنسبة نمو 3.2 %.

وكشفت الإحصاءات المصرفية لشهر مايو الصادرة عن المصرف المركزي أمس عن أن الحكومة ضخت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين ودائع جديدة في القطاع المصرفي بمقدار 36.7 مليار درهم، وتوزعت الزيادة في الودائع الحكومية على 27.5 مليار درهم خلال شهر أبريل و9.2 مليارات درهم خلال شهر مايو وبلغت نسبة النمو 14.2 % مقارنة بين شهري مارس ومايو الماضيين.

مستويات السيولة

وأدت زيادة الودائع الحكومية بشكل رئيس إلى محافظة السيولة الإجمالية لدولة الإمارات على مستوياتها المرتفعة، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضي تريليوناً و747.8 مليار درهم بانخفاض محدود قدره 3.7 مليارات درهم عن شهر أبريل، مسجلة ثاني أعلى مستوى للسيولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الودائع النقدية بالقطاع المصرفي ليصل إلى 471.2 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 469.4 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 1.8 مليار درهم وبنسبة نمو 0.4%، بينما تراجعت الودائع شبه النقدية إلى 887.6 مليار درهم مقابل 904.5 مليارات درهم بنهاية أبريل.

وخفضت البنوك شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي خلال شهر مايو بنحو 4.5 مليارات درهم حيث بلغ إجمالي الشهادات 194.3 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 198.8 مليار درهم بنهاية أبريل، وذلك بعد زيادة غير مسبوقة خلال أبريل بنحو 54.2 مليار درهم خلال شهر أبريل فقط، وارتفع النقد المصدر ليصل إلى 107.8 مليارات درهم بنهاية مايو بزيادة 100 مليون درهم على شهر أبريل.

كما ارتفع النقد المتداول بين الجمهور ليصل إلى 93.1 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 90.9 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 2.2 مليار درهم، وبلغ النقد الموجود بالبنوك 14.7 مليار درهم مقابل 16.8 مليار درهم بنهاية أبريل، وانخفضت القاعدة النقدية للإمارات بمقدار محدود بلغ 400 مليون درهم.

ميزانية المركزي

ووفقاً للإحصاءات فقد سجلت ميزانية المصرف المركزي بنهاية مايو 443.4 مليار درهم مقابل 452.6 مليار درهم بنهاية أبريل، وتراجعت أرصدة وحسابات المصرف إلى 248 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 260 مليار درهم لشهر أبريل، وبلغت الودائع 79.3 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 84.7 مليار درهم بنهاية أبريل.

كما اختتمت استثمارات المصرف شهر مايو مسجلة 65.1 مليار درهم مقابل 78.3 مليار درهم بنهاية أبريل، بينما ارتفع بند القروض والسلف إلى 42.3 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم لشهر أبريل والأصول الأخرى إلى 8.1 مليارات درهم مقابل 7.2 مليارات درهم بنهاية أبريل.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بلغت بنهاية مايو 353.1 مليار درهم مقابل 371.6 مليار درهم لشهر أبريل، وتراجع بند الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك الخارجية إلى 314.9 مليار درهم مقابل 331.7 مليار درهم، والشهادات المحفوظة إلى 19.2 مليار درهم مقابل 22.3 مليار درهم لشهر أبريل، بينما ارتفع بند الأصول الأجنبية الأخرى إلى 19 مليار درهم مقابل 17.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.

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