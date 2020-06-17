تسهيلات من «الرواد» لخط الدفاع الأول

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت الرواد للعقارات، المتخصصة في مجال الاستشارات والتسويق العقاري إطلاق مبادرة لأفراد خط الدفاع الأول بهدف دعم الموظفين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية في دبي فيما يتعلق بإيجار أو شراء عقار في دبي.

وتشمل التسهيلات إعفاء هذه الفئة من نسبة العمولات على صفقات الإيجار أو الشراء وتقديم استشارات عقارية مجانية دون مقابل، مع تسخير فريق عمل متكامل من الاستشاريين العقاريين لمساعدة من يرغب في استئجار أو شراء وحدة عقارية في الاستفادة أفضل الفرص المتاحة في السوق والعمل على توفير الجهد والوقت على تلك الأطراف في إتمام معاملات الصفقات.

حيث يمكن للرواد للعقارات أن تنوب عنهم في كل خطوة من خطوات إتمام عقد الإيجار أو الشراء على مستوى مختلف الجهات والدوائر المعنية. وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لعمّال قطاع الصحة في دبي وتوفير لهم أقصى حد ممكن من التسهيلات من طرفنا لمساعدتهم في الحصول على أفضل صفقة عقارية سواء كانت إيجاراً أو شراء بما يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم وعائلاتهم.

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