«نخيل مول» يستضيف «رايب ريتيل بوب أب»

المصدر: (دبي - البيان)

يستضيف نخيل مول أسواق «رايب ريتيل بوب أب» خلال عطلة نهاية الأسبوع من الآن ولغاية 24 أكتوبر، حيث يجمع ما يصل إلى 20 تجارة منزلية صغيرة لتقديم تجربة تسوق جديدة في نخلة جميرا.

ويستقبل «رايب» في نخيل مول ضيوفه كل يوم جمعة وسبت اعتباراً من 19 يونيو، ويقدم خيارات متنوعة من الأزياء والفنون والمأكولات والأدوات المنزلية والمجوهرات . ويفتتح «رايب» أبوابه من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساءً، ويقع بالمنطقة المقابلة لردهة طعام ديباتشيكا في الطابق الأرضي من نخيل مول. ويستقبل نخيل مول زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً.

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