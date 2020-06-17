بدء تحسن حركة التوظيف في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة جلف تالنت للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط، بدء تعافي أنشطة التوظيف بعد تخفيف حالة الإغلاق أخيراً، حسب نتائج أحدث الأبحاث السوقية التي أجرتها الشركة.

وتشير البيانات إلى أنه بعد التراجع الأولي بعد تنفيذ الإغلاق على مستوى الدولة، تحسنت أنشطة التوظيف خلال شهر مايو، باستثناء فترة عيد الفطر المبارك التي تشهد في العادة تباطؤاً ملحوظاً. ومنذ بداية شهر يونيو، ارتفع معدّل أنشطة التوظيف بشكل بارز على الرغم من أنه لا يزال أقل من المستويات التي شهدناها قبل إغلاق المدارس في أوائل مارس.

وكان انخفاض حركة التوظيف في الإمارات مشابهاً للأسواق الأوروبية، حيث تراوح الانخفاض الأولي في حجم عمليات التوظيف من %30 في ألمانيا إلى %70 في المملكة المتحدة، حسب بيانات موقع «انديد».

وكانت أكثر المهن تأثراً بالجائحة التسويق والتدريس، وجاءت مهن المبيعات وخدمة العملاء والموارد البشرية في المراتب التالية وتبعتها مهن الإدارة الإشرافية والعمليات والإدارة العامة، أما المهن الطبية فكانت فئتها هي الوحيدة التي تمتعت بارتفاع في حركة الطلب مقارنة بفترة ما قبل الجائحة ، حيث شهدت زيادة في عدد دعوات المقابلات بنسبة %18 في أبريل مقارنة بفبراير.

وبينما يبحث المرشحون عادةً عن أرباب عمل جدد كوسيلة لزيادة دخلهم، اتجه كثيرون منهم خلال الأزمة الحالية نحو الاحتفاظ بوظائفهم وعدم البحث عن فرص جديدة.

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