«أديا» تتملّك 6.97 % في «سيلنكس» الإسبانية

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أفصح جهاز أبوظبي للاستثمار «اديا» امتلاكه حصة تبلغ 6.97% في شركة «سيلنكس» الإسبانية، التي تُعَد بمثابة المُشَغل المستقل الرائد على مستوى أوروبا لخدمات البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية. وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فقد جاء هذا الإفصاح في بيانات رسمية صادرة من الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية «سي إن إم في»، وهي الوكالة الحكومية المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في إسبانيا. وأفادت الوكالة بأن الهيئة نشرت هذه البيانات أمس، على موقعها الشبكي، موضحةً أن البيانات أظهرت أن «اديا» بات الآن ثاني أكبر مساهم في «سيلنكس».

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