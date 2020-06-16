295.9 مليار درهم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي لتصل بنهاية مايو الماضي إلى 295.9 مليار درهم مقابل 286.7 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 9.2 مليار درهم وبنسبة نمو 3.2%.

وكشفت الإحصاءات المصرفية لشهر مايو الصادرة عن المصرف المركزي اليوم عن أن الحكومة ضخت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين ودائع جديدة في القطاع المصرفي بمقدار 36.7 مليار درهم، وتوزعت الزيادة في الودائع الحكومية على 27.5 مليار درهم خلال شهر أبريل و9.2 مليار درهم خلال شهر مايو وبلغت نسبة النمو 14.2% مقارنة بين شهري مارس ومايو الماضيين.

وأدت زيادة الودائع الحكومية بشكل رئيسي إلي محافظة السيولة الإجمالية لدولة الإمارات على مستوياتها المرتفعة ، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضى تريليون و747.8 مليار درهم بإنخفاض محدود قدره 3.7 مليار درهم عن شهر أبريل ، مسجلة ثاني أعلى مستوى للسيولة خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الودائع النقدية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 471.2 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 469.4 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 1.8 مليار درهم وبنسبة نمو 0.4% ، بينما تراجعت الودائع شبه النقدية إلي 887.6 مليار درهم مقابل 904.5 مليار درهم بنهاية أبريل.

وخفضت البنوك شهادات إيداعها لدي المصرف المركزي خلال شهر مايو بنحو 4.5 مليار درهم حيث بلغ إجمالي الشهادات 194.3 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 198.8 مليار درهم بنهاية أبريل، وذلك بعد زيادة غير مسبوقة خلال أبريل بنحو 54.2 مليار درهم خلال شهر أبريل فقط ، وإرتفع النقد المصدر ليصل إلى 107.8 مليار درهم بنهاية مايو بزيادة 100 مليون درهم عن شهر أبريل.

كما ارتفع النقد المتداول بين الجمهور ليصل إلى 93.1 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 90.9 مليار درهم بنهاية ابريل بزيادة مقدارها 2.2 مليار درهم ، وبلغ النقد الموجود بالبنوك 14.7 مليار درهم مقابل 16.8 مليار درهم بنهاية أبريل ، وانخفضت القاعدة النقدية للإمارات بمقدار محدود بلغ 400 مليون درهم.

ووفقا للإحصاءات فقد سجلت ميزانية المصرف المركزي بنهاية مايو 443.4 مليار درهم مقابل 452.6 مليار درهم بنهاية أبريل، وتراجعت أرصدة وحسابات المصرف إلي 248 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 260 مليار درهم لشهر أبريل.

وبلغت الودائع 79.3 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 84.7 مليار درهم بنهاية أبريل، كما إختتمت إستثمارات المصرف شهر مايو مسجلة 65.1 مليار درهم مقابل 78.3 مليار درهم بنهاية أبريل، بينما إرتفع بند القروض والسلف إلي 42.3 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم لشهر أبريل والأصول الأخرى إلي 8.1 مليار درهم مقابل 7.2 مليار درهم بنهاية أبريل.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بلغت بنهاية مايو 353.1 مليار درهم مقابل 371.6 مليار درهم لشهر أبريل، وتراجع بند الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك الخارجية إلي 314.9 مليار درهم مقابل 331.7 مليار درهم، والشهادات المحفوظة إلى 19.2 مليار درهم مقابل 22.3 مليار درهم لشهر أبريل، بينما ارتفع بند الأصول الأجنبية الأخري إلي 19 مليار درهم مقابل 17.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.

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