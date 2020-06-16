مشروع لربط الشركات الناشئة الإماراتية بالمؤسسات الباحثة عن حلول رقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة "إنجازات لنظم البيانات" (إنجازات)، الشركة العاملة في خدمات التحوّل الرقمي ومقرها دولة الإمارات، والمملوكة لشركة "مبادلة للاستثمار"، عن عقد شراكة مع منصة "هب 71"، منصة التكنولوجيا العالمية لدعم الشركات الناشئة ومقرها أبوظبي، بهدف دعم النمو التجاري للشركات المحلية الناشئة وتسريع اعتماد الشركات الكبرى في الدولة على التقنيات الرقمية المتقدمة.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، ستعمل "إنجازات" كمحفز ومسرّع للتكنولوجيا وستربط محفظتها المتنوعة من العملاء من الشركات والجهات الحكومية بمجموعة مختارة من الشركات الناشئة العاملة ضمن منصة "هب 71" للتعاون على تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل عميل.

وتركز الاتفاقية على تطوير قدرات متميزة ومرنة في سلسلة القيمة وتوظيف التنوع الذي تحظى به المنصة التكنولوجية لتقديم خدمات أفضل لعملاء "إنجازات" من خلال الحلول القائمة على أحدث التقنيات الناشئة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هب 71" هي إحدى المبادرات الرائدة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي أطلقته حكومة أبوظبي، وتهدف إلى تهيئة بيئة محفزة لدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المبتكرة العالمية التي تسعى إلى التوسع عالمياً.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات ومساعدتها على تحديد أحدث التقنيات التي تواكب خططها للتحول الرقمي. وستتعاون المشاريع الناشئة المختارة مع "إنجازات" لتطوير حلول قابلة للتنفيذ التجاري والدخول في مناقشات الملكية الفكرية وإدخال حلولها إلى الأسواق. وستتعاون هذه المشاريع عن كثب مع "إنجازات" وشركائها في مختلف قطاعات الصناعة لتطوير المنهجيات ومساعدة العملاء على تحسين العمليات وتسريع الابتكار وتدشين خطوط جديدة للأعمال.

وتدعم الاتفاقية رؤية وتطلعات شركة "إنجازات" الرامية إلى توفير حلول رقمية شاملة للشركات، وتعزيز بيئة الابتكار في الحلول الموجّهة للشركات. ومن خلال التعاون مع الشركات الناشئة في دولة الإمارات لتطوير حلولها ونشرها في الأسواق، تسعى "إنجازات" إلى زيادة مجموعة الحلول المتاحة عبر منصتها السحابية داخل الدولة في إطار الحلول الشاملة التي تقدمها لعملائها من الشركات.

وستستضيف "إنجازات" ورش عمل للابتكار بالتعاون مع العملاء الحاليين والجدد من الشركات والجهات الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى توفير منصة لتحليل وتحديد الفرص المتاحة للشركات الناشئة ضمن المؤسسات ذات الصلة بأنشطتها. وستتم دعوة الشركات الناشئة المختارة من منصة "هب 71" للمشاركة بحلولها الإبداعية في مسابقات الابتكار واجتماعات المائدة المستديرة وغيرها من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها "إنجازات" في المنصة، وتحديد القدرات والكفاءات التي يمكن من خلالها تطوير حلول تلبي احتياجات العمل المختلفة لكل عميل.

وستوفر منصة "هب 71" مساحات عمل لمشروعات الابتكار وحوافز للشركات الناشئة في إطار برنامج حوافز "هب 71".

وسيشكل مختبر الابتكار InGenuis التابع لشركة "إنجازات" حجر الأساس لهذا التعاون، إذ سيكون بمثابة نقطة انطلاق لدعم الشركات الناشئة وتوجيهها لتحويل أفكارها المبدعة إلى حلول عملية وفعالة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات": "نسعى دائماً في شركة إنجازات إلى ابتكار حلول تقنية إبداعية لمواجهة التحديات التجارية التي تعترض عملاءنا. ويأتي ذلك في الوقت الذي نشهد طلباً هائلاً من عملاء الشركة على الابتكارات التي توفر فرصاً اقتصادية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة والتي أدركت الشركات على إثرها أهمية الابتكار اليوم أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف: "ستتيح لنا هذه الشراكة الفريدة مع منصة "هب 71" فرصة مهمة لتحديد الشركات المحلية الواعدة وتقديم الحلول الأمثل والأنسب التي تلبي تطلعات عملائنا، والعمل معها لتوفير الخبرات والمعارف والتوجيه اللازم وتطوير حلول قابلة للتنفيذ التجاري. وفي المقابل، سيتمكن عملاؤنا من الشركات من توظيف التقنيات المتطورة التي توفرها الشركات الناشئة المبتكرة والاعتماد كذلك على قدرات شريك قوي مثل إنجازات."

من جهته، قال إبراهيم عجمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة "هب 71" ورئيس وحدة الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار: "لقد تأثرت الشركات التي لم تتبنَّ التحول الرقمي بشكل كامل حتى الآن بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيد-19. واليوم أصبح الإنترنت والتقنيات الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات، كعنصر رئيسي لكل نموذج عمل واستراتيجية تجارية. ونحن نفتخر بالترحيب بشركة إنجازات، مزوّد حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية الرائدة، في مجتمع "هب 71"المتنامي لمواصلة استقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة وتمكينها ودعمها من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء وبرمجيات الشركات لخدمة القطاعات الحيوية المتنامية".

وأضاف: "تتميز الشركات الناشئة بقدرتها الفريدة على استنباط الحلول للمشكلات وتقديم أفكار مبتكرة. ويمكن لحلولها الرقمية معالجة أصعب الأزمات والتحديات الراهنة التي يواجهها العالم. ومن خلال شراكتنا مع إنجازات، سيتمكن أصحاب الشركات في منصة "هب 71" من اكتساب رؤى وخبرات قيّمة عن السوق، بالإضافة إلى توفير فرص تجارية واعدة لهم تمكنهم من تطوير منتجاتهم وحلولهم".

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