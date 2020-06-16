بحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والكولومبي

المصدر: وام

بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وفلافيا سانتورو رئيسة الهيئة الوطنية للترويج للاستثمار والسياحة "بروكولومبيا" آلية التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والكولومبي خلال المرحلة الراهنة مما يعزز خلق الفرص الاستثمارية والعلاقات التجارية .

وأكد ابن سالم خلال الاجتماع الافتراضي - الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا - حرص الدولة على التقارب مع جميع دول العالم .. مؤكدا دور قطاع الأعمال في التقريب بين الدول خاصة وأن كولومبيا لديها فرصة جيدة لتعزيزالاستثمار وإقامة شراكات تجارية مع القطاع الخاص الإماراتي الذي استطاع التعامل مع الظروف الراهنة بمسؤولية كبيرة.

وأوضح أن اتحاد الغرف وبالتنسيق مع غرف التجارة الأعضاء سيواصل طرح المبادرات الرامية للحد من التداعيات الاقتصادية للظروف الراهنة وتمكين القطاع الخاص من التعامل مع هذه التداعيات وما بعدها حفاظاً على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص من خلال متابعة ورصد أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية وإعداد المرئيات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الأزمة .

من جانبها أشادت رئيسة "بروكولومبيا" بجهود اتحاد غرف التجارة والصناعة والحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية الامر الذي ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية التي تشهد تقدماً على الأصعدة كافة في السنوات الأخيرة.

وأكدت سانتورو أن بلادها تعمل على التوسع في السوق الإماراتي والاستفادة من فرص الاستثمار خاصة وأن كولومبيا تتمتع بمنتجات تستطيع المنافسة في السوق الإماراتي خاصة قطاع الزراعة والأمن الغذائي والسياحة التي تتركز فيها الاستثمارات الأجنبية.

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