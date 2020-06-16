دبي تُجدد 44.127 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

جددت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري 44,127 رخصة تجارية تلقائياً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، ما يشكل 68% من إجمالي معاملات التجديد (64,605)، الأمر الذي يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأظهر التقرير أيضاً أن معاملات التجديد التلقائي (44,127) قد ارتفعت نسبتها لتصل إلى 67% خلال الخمسة أشهر الأول من 2020 مقارنةً بنفس الفترة خلال عام 2019 حيث وصل إجمالي معاملات التجديد التلقائي 26,483 معاملة.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً. وتم إطلاق خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبعة خطوات، والآن ومن خلال التجديد التلقائي لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969.

وتأتي مبادرة "التجديد التلقائي" في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة اقتصادية دبي.

رحلة المتعامل في السابق

ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبعة خطوات وهي: الاستفسار عن الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال؛ ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة التجارية وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات؛ عقد إيجاري/ شهادة ملكية عقارية مصدق؛ تقديم المستندات المطلوبة (زيارة)؛ قسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

ويتم خلال خدمة "التجديد التلقائي" تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، حيث لا يتعين على صاحب الرخصة سوى إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969، ويتم إرسال "اذن الدفع" عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية في خطوة واحدة بدون أي زيارات وأي معاملات ورقية.

قنوات الدفع

يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك). ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/ماكينات الصراف الآلي).

ويوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري وهم: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

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