14.5 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا خلال 2019

المصدر: وام

بلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا 14.5 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 17.4% مقارنة مع العام 2018 مما يعكس الزيادة المضطردة في العلاقات التجارية بين البلدين وذلك وفقا لأحدث التقارير التي أصدرتها إدارة السياسيات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد.

وجاء إصدار التقرير انطلاقا من الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات بأهمية تعزيز الانفتاح والتلاحم مع الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والاستثمار مع دول العالم علما بأن من مهام الوزارة تعزيز الوعي وتوفير المعلومات والمستجدات على صعيد التجارة الخارجية والسياسات التجارية الأخرى.

ويظهر التقرير أن المواد المعدنية الأولية من الألمنيوم وكذلك اللحوم الطازجة والمبردة تصدرت قائمة أكثر السلع في قائمة واردات دولة الإمارات من أستراليا، مؤكدا أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات من 2014 وحتى 2019.

ويعتبر اقتصاد استراليا من الأسواق المتطورة في العالم حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1450 مليار دولار خلال العام 2019 وقد تصدرت استراليا قائمة الدول التي تتميز بأكبر متوسط ثراء لكل شخص بالغ.

ويسيطر القطاع الخدمي على الاقتصاد الأسترالي وقد حازت على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية ،وتعد صناعة التعدين من أهم الصناعات النشطة فيها

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